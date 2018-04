Atala Sarmiento abierta a trabajar en Televisa tras salida de TV Azteca

La expresentadora de "Ventaneando" quiere seguir creciendo profesionalmente

La salida de Atala Sarmiento del programa “Ventaneando” causó gran polémica debido a la forma en que sucedieron las cosas. Fue tras un rumor de que la conductora de TV Azteca había visitado Televisa que le metieron presión para firmar su contrato, que ya había tenido desde hace ocho meses.

“En realidad mi salida obedece a que no nos pusimos de acuerdo en el contrato, al final llegamos a un punto que era un callejón sin salida. Lamentablemente no se dio el punto en que ambos fuéramos beneficiados; no firmé el contrato y no quedaba más que saliera de la empresa”, dijo Sarmiento en entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula.

El conductor del programa le preguntó a Atala si su salida de la empresa se debía al rumor de su visita a Televisa.

“No lo sé. Nosotros hablamos en muy buenos términos. No sé de donde salió ese rumor, nunca he estado en Televisa. Bueno cuando tuve 15 años, cuando estuve con Paco Stanley“, contesto en broma.

Además agregó: “Es mentira lo del saquito rojo (como lo había dicho Cynthia Urías)”.

Atala asegura que no habló con ningún productor de Televisa sobre algún proyecto, a pesar de los rumores.

“Si sucediera eso el día de mañana, ya veremos, pero por lo pronto eso no ha sucedido“, dijo al respecto de trabajar en Televisa. “No tengo ningún proyecto en puerta (en Televisa). Hasta el día de ayer que yo salí de TV Azteca no había recibido ninguna llamada, no me había reunido con ningún productor. De hoy en adelante será otra historia y ojalá encuentre algo en donde pueda seguir desarrollándome profesionalmente“.