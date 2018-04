Fotógrafo del “Canelo” Álvarez, presunto líder de una red de prostitución

Formar parte de un equipo es como tener una familia adoptiva. Cada miembro del equipo se hace parte de ti cómo lo son tus hermanos, primos, tíos, abuelos sobrinos etc… Un equipo se complementa mutuamente brindándose apoyo en momentos duros, y celebrando las glorias y alegrías de cada integrante en sus momentos de buenaventura. Hay lideres si, hay estrategas, matemáticos, el chistoso, que lo puede todo, el encantador, el incansable, el perfecto, el que nunca encuentra y el que pa todo sirve. Pero todos juntos hacen un equipo. Se crece, se independiza, se supera y sobre todo pero por sobre todo se quieren y se respetan. Caminando he aprendido a formar parte de muchos equipos; equipos que aún distantes nos sabemos mantener unidos con el pensamiento. Este es uno de mis equipos, este es mi TEAM. TEAM CANELO. El líder de este TEAM es uno de los hombres con más carácter, disciplina, confianza, fuerza y HONESTIDAD que he conocido, -no digo el único porque reconozco que siendo justo solo personas justas son las que atraes- Conociéndolo también conocí al gran hombre detrás de los guantes Saul un gran ser humano que no ostenta de humildad porque ostentarla es carecer de ella, y lo que por antonomasia se posee no se ostenta. Su camino es siempre hacia adelante como el dice, porque otro no conoce! Y de los buenos lo bueno, así que para adelante también se que es mi dirección. No hay nada que demostrar a nadie cuando nada malo se ha hecho. La cabeza erguida y la mirada fija sobre un objetivo. Eso reafirma que se ha obrado bien y de manera limpia. “ agacharse para anudar los cordones de los zapatos no significa cansancio “ lo mejor está por venir. 💯 % #TEAMCANELO @neldasepulveda @nadiasepulvedaa @juanfcos

A post shared by PHOTOGRAPHER & DESIGNER (@miguelleone) on Mar 25, 2018 at 3:10pm PDT