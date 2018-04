Ibrahimovic revela que fue seducido por un equipo de la Liga MX

El delantero sueco del LA Galaxy estuvo a casi nada de llegar al fútbol mexicano

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic reveló en entrevista para ESPN que antes de llegar al LA Galaxy de la MLS tuvo una oferta de un equipo de la Liga MX, pero decidió rechazarla.

“Tuve una oferta antes de que viniera aquí. No puedo decir de dónde, todo es confidencial. Tuve una oferta pero mi mente estaba en el LA Galaxy, y cuando decido algo no importa qué se ponga en el camino, porque cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco“, comentó “Ibra”.

El nuevo jugador de los galácticos no descartó la posibilidad de jugar el Mundial de Rusia con la selección de Suecia, rival de México en el Grupo F.

“En una semana me preguntaron cien veces si iba a jugar la Copa del Mundo, vamos a ver qué pasa. Estoy contento de jugar futbol, el Mundial está allá, no aquí y como dije estoy feliz de jugar fútbol, quiero sentirme vivo lo cual sentí en el último partido y quiero seguir hacia adelante”, explicó.

El exjugador del Manchester United también le compartió algunos tips a la selección mexicana, para que los considere cuando le toque enfrentar a Suecia en la justa mundialista que está prácticamente a la vuelta de la esquina.

“Creo que Suecia tuvo una buena actuación en el punto de vista colectivo, una fantástica fase de grupos en eliminatorias, en la que lo hicieron bien; llegaron al repechaje, eliminaron a una gran nación (Italia) para ir al Mundial”, detalló Zlatan.

“México tiene que fijarse en lo colectivo, Suecia lo está haciendo muy bien en defensiva y ofensiva. En el Mundial nunca sabes lo que sabes va a pasar”, concluyó el goleador sueco.

Ibrahimovic tuvo un debut de ensueño el pasado fin de semana con LA Galaxy. Fue durante el primer derbi angelino en la historia de la MLS entre los galácticos y Los Angeles Football Club del delantero Carlos Vela. El sueco entró de cambio al minuto 70, cuando su equipo se encontraba en desventaja 2-3 y con un espectacular doblete, le dio el triunfo 4-3.