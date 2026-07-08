Qué le depara a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: ¿Fue su último baile?

El Mundial 2026 terminó mucho antes de lo previsto para Cristiano Ronaldo. La cita en Estados Unidos, México y Canadá fue el último baile del “comandante” portugués, al menos en este tipo de torneos. Sin embargo, él mismo afirmó que su carrera solo acabará cuando “ya no sienta la motivación”.

Tras la eliminación frente a España, las lágrimas de “CR7” no solo eran frustración y tristeza, sino también rabia. Después de seis Mundiales, Ronaldo sabe que no es posible volver a intentarlo, no solo futbolísticamente, sino también mediáticamente.

Cristiano tiene cinco Balones de Oro, dos ‘The Best’, cinco Champions, una Eurocopa, dos UEFA Nations League e incontables títulos en clubes. Es el máximo anotador en la historia del Real Madrid, de la selección de Portugal y de la historia del fútbol (976). Pero no haber ganado la Copa del Mundo es una gloria de la que deberá resignarse. “Con la consciencia tranquila”, lo expresó en rueda de prensa.

Ronaldo lo intentó, una y otra vez. Primero con Figo, Maniche y Deco, luego con Pepe, Nani y Miguel Veloso. También con Postiga, Simao y Éder, después con Moutinho, Quaresma y Cöentrao… Y finalmente con Bruno Fernandes, Vitinha y Rafael Leao. No fue posible.

Ronaldo celebra el gol que anotó de penal frente a Croacia en el Mundial 2026. Crédito: Stephanie Scarbrough | Shutterstock

El “comandante” tiene claro, para sí mismo, que es el mejor jugador de fútbol que ha pisado la Tierra. Y es que su imagen de perfección no se basa en títulos, sino en la regla principal de este deporte: hacer goles.

No hay nadie que haya hecho más goles que él, una estadística irrefutable, y aunque muchos no le apoyan en su percepción de ser el mejor de la historia, poco le vale a Cristiano Ronaldo. A su imagen y semejanza, nadie le supera, un pensamiento que le mantiene fuerte en medio de las lágrimas que nunca ocultó en cada eliminación de los Mundiales.

En cada eliminación de su selección, Cristiano Ronaldo nunca ocultó sus lágrimas. Crédito: Gareth Patterson | AP

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¿Qué le depara a Cristiano Ronaldo?

Si bien no es un objetivo que anuncia públicamente, es seguro que Cristiano Ronaldo quiere llegar a las cuatro cifras de goles. Alcanzar los 1,000 es una hazaña que probablemente ningún futbolista se propone antes de que lo “coma” la ansiedad.

En los tiempos actuales, solo Mbappé y Haaland se proyectan para tales cifras en el ocaso de sus carreras. Incluso el propio Messi, que al momento de esta publicación suma 919 tantos (39 años).

Estando en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo dijo que se retiraría del fútbol a los 41 años. Sin embargo, esa rueda de prensa que nadie se quiere imaginar aún parece lejos.

Seguramente continúe jugando en Arabia Saudita, donde no solo tiene club y afición, sino que ha formado un imperio deportivo. La MLS también llama a sus puertas, hasta la posibilidad de compartir vestuario con Messi en el Inter Miami, pero “CR7” no se mueve por emociones, sino por proyectos que suponen un reto para su mente y sus botines.

¿Y la selección de Portugal? Aunque se despidió de las Copas del Mundo (para la próxima tendría 45), hay una ínfima posibilidad de continuar y participar en la próxima Eurocopa, en julio de 2028. La decisión está en sus manos y si todavía siente la motivación, dirá presente.

Mientras tenga motivación, mentalidad y fuerza en sus piernas, Cristiano Ronaldo asegura que continuará jugando al fútbol. Crédito: Gareth Patterson | AP

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