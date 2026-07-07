Casos de cyclosporiasis aumentan en Nueva York: estas son las frutas y verduras que el CDC recomienda vigilar

La cyclosporiasis vuelve a encender las alertas sanitarias en Estados Unidos. Mientras los casos continúan en aumento durante los meses de verano, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron a conocer una lista de frutas y verduras que han estado relacionadas con brotes anteriores de esta enfermedad parasitaria, con el objetivo de ayudar a los consumidores a reducir el riesgo de contagio.

De acuerdo a Fox 5, entre los estados con más casos reportados se encuentra Nueva York, donde las autoridades federales estiman entre 31 y 80 personas enfermas, mientras que Nueva Jersey registra entre 1 y 10 casos, según los datos más recientes del organismo.

En total, el CDC ha recibido reportes de 145 casos de cyclosporiasis en personas que comenzaron a presentar síntomas entre el 1 de mayo y el 16 de junio. Hasta ahora, los contagios se han identificado en 17 estados del país.

El CDC no identifica un solo origen del brote

Aunque el incremento de casos ha despertado preocupación, las autoridades sanitarias aclararon que no existe evidencia de un brote multiestatal único que explique todos los contagios.

Tampoco se ha identificado un productor agrícola, un distribuidor específico o un solo tipo de producto fresco como responsable de las infecciones. Sin embargo, el CDC decidió recordar cuáles son los alimentos que, históricamente, han estado asociados con brotes de Cyclospora cayetanensis, el parásito que provoca la enfermedad.

Los alimentos vinculados en investigaciones previas incluyen:

* Mezclas y kits de ensalada en bolsa (con lechuga romana, iceberg, col morada y zanahoria)

* Cilantro fresco

* Albahaca fresca

* Frambuesas

* Chícharos chinos o snow peas

* Cebollines o cebollas verdes

Las autoridades enfatizan que esta lista no significa que estos productos estén actualmente contaminados, sino que han sido identificados en brotes anteriores y requieren especial atención al momento de manipularlos.

Los CDC recomiendan comer frambuesas pero cocidas para evitar esta enfermedad. (Foto: Shutterstock)

Cómo reducir el riesgo al consumir frutas y verduras

El CDC recomienda extremar las medidas de higiene al preparar estos alimentos, especialmente si se consumirán crudos.

Para las lechugas y verduras de hoja, aconseja comprar piezas enteras en lugar de mezclas prelavadas en bolsa, retirar las 2 o 3 hojas exteriores y lavar cuidadosamente las hojas internas bajo agua corriente. Siempre que sea posible, cocinarlas ofrece una mayor protección.

En el caso del cilantro y la albahaca, es importante separar las hojas y enjuagarlas completamente bajo el chorro de agua. Si la receta lo permite, cocinarlas disminuye aún más el riesgo.

Las frambuesas representan uno de los mayores desafíos debido a su superficie irregular, donde el parásito puede permanecer oculto. Por ello, el CDC señala que la opción más segura es consumirlas cocidas, por ejemplo, en mermeladas o postres horneados. Las frambuesas congeladas pueden ser una alternativa, aunque el congelamiento no garantiza la eliminación del microorganismo.

Para los snow peas, la recomendación es frotar cuidadosamente la superficie mientras se lavan con agua corriente y, de preferencia, cocinarlos antes de comerlos.

En cuanto a los cebollines, se aconseja cortar la raíz, retirar la capa exterior y lavarlos minuciosamente antes de utilizarlos.

¿Qué es la cyclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La cyclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que generalmente se transmite mediante alimentos o agua contaminados con materia fecal.

En EE.UU., los brotes suelen aparecer durante los meses más cálidos y con frecuencia están relacionados con el consumo de productos frescos contaminados. A diferencia de otras infecciones gastrointestinales, no se considera una enfermedad que se transmita de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición e incluyen diarrea acuosa frecuente, pérdida del apetito, disminución de peso, cólicos abdominales, distensión, náuseas y fiebre baja.

Sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse desde varios días hasta más de un mes, e incluso los síntomas pueden desaparecer temporalmente y regresar posteriormente.

Las autoridades sanitarias recomiendan que cualquier persona que presente diarrea persistente o intensa consulte a un profesional de la salud lo antes posible. El tratamiento con antibióticos suele ser efectivo para aliviar la infección y prevenir complicaciones.

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