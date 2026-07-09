Madre abusada frente a niños en el Metro de Nueva York: sospechoso adolescente se entregó a la policía

Ari Shtein, adolescente de 18 años, se entregó a la Policía de Nueva York que lo buscaba como sospechoso de haber abusado sexualmente de una madre mientras viajaba en el Metro acompañada de cuatro niños.

Shtein se entregó acompañado de su abogada, Priya Chaudhry, y fue acusado ayer de abuso sexual agravado y de por poner en peligro el bienestar de menores, reportó Daily News.

Los niños se encontraban con la víctima de 30 años cuando ocurrió el incidente a las 3:00 p.m. del 28 de junio, a bordo de un tren de la línea R en dirección Uptown que se aproximaba a la estación de la calle 28 Oeste (W. 28th St) en Manhattan, según NYPD.

Shtein estaba de pie detrás de la víctima en un vagón abarrotado cuando presuntamente “procedió a introducir dos dedos en su vagina”, según la denuncia penal presentada en su contra. La mujer declaró a la policía que no había dado su consentimiento para ese acto.

La víctima bajó del tren al llegar a la estación y denunció la agresión a la policía. Fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Los niños, cuyas edades oscilaban entre los 7 y los 11 años, estuvieron presentes durante el incidente pero no sufrieron lesiones, indica la denuncia.

Posteriormente la policía difundió a los medios una fotografía del sospechoso tomada en el vagón del Metro.

El joven no cuenta con antecedentes penales en la ciudad. Su próxima comparecencia ante el tribunal quedó programada para el 26 de agosto. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

A principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. El mes pasado una joven de 21 años fue ultrajada dentro de una estación del Metro de Nueva York en Harlem por un hombre con quien había salido en una cita.

También en junio una pasajera de 73 años fue víctima de un delito sexual a bordo del subterráneo en Queens. En marzo de 2025 una mujer de 59 años fue violada dentro de una estación del Metro en Canal St en Chinatown Manhattan.