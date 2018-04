Alumna demanda a New School por no despedir a profesor acusado de abuso sexual

Dice que no puede concentrarse en sus estudios por un trauma derivado de sus encuentros con el tutor

Una estudiante no identificada de 23 años presentó una demanda ante la Suprema Corte de Manhattan contra los administradores de The New School, alegando que no despidieron a un afamado profesor de Psicología que acosó sexualmente a varios estudiantes e incluso participó en sesiones de sexo grupal.

La mujer dice que logró ingresar a la universidad de Greenwich Village mientras lucha contra el cáncer, pero que ahora no puede concentrarse en sus estudios debido a un trauma derivado de sus encuentros con el profesor italiano Emanuele Castaño, de 43 años.

La demandante alega que el profesos la invitó a tomar licor y marihuana en su casa el 3 de marzo de 2017. En julio pasado se quejó ante los administradores de la escuela, diciendo en una declaración: “Tuve relaciones sexuales involuntarias con mi jefe/profesor/asesor más de 10 veces”.

Agrega en la demanda que las autoridades escolares tardaron meses en investigar, a pesar de que hubo una queja previa por mala conducta sexual sobre Castaño en 2012 y una carta que decía que una estudiante había pedido ser transferida después de que el profesor practicara sexo grupal con sus compañeros de clase.

En lugar de despedir a Castaño, se le permitió renunciar silenciosamente el otoño pasado y obtener un puesto en la Universidad de Stanford, de donde fue despedido pronto, cuando un periódico estudiantil alertó sobre su pasado en Nueva York.