El primer Festival del Libro llega a El Bronx el próximo 18 de mayo

La fundadora confía en que este evento impulse una “revolución de escritores latinos”

“Quiero que El Bronx tenga una comunidad amante de los libros”. Este es el deseo que ha llevado a Saraciea Fennell a organizar el primer Festival del Libro de El Bronx, que se celebrará el próximo 18 y 19 de mayo.

Mientras Brooklyn tiene el festival literario gratuito más grande de la ciudad de Nueva York, El Bronx no tiene ni una sola librería. Y es por ello que Fennell, de 29 años, quiere que el Condado de la Salsa tenga las mismas oportunidades de impulsar su larga y vibrante tradición literaria. Todo ello la animó a utilizar las redes sociales en busca de apoyo para su iniciativa y comenzar una campaña de ‘crowdfunding’ (pequeñas donaciones) para recaudar fondos y hacer realidad su proyecto.

Con este evento sin precedentes en El Bronx, Fennell pretende acercar los libros a todos los residentes de este condado, especialmente a los jóvenes y a la comunidad latina, la cual representa un gran porcentaje de sus habitantes. “El problema es que la mayoría de esta población hispana no se ve representada con autores latinos y afroamericanos”, aseguró Fennell, hija de padres inmigrantes y quien ha vivido toda su vida entre Brooklyn y El Bronx. Por ello, considera que es importante “dar a conocer a los autores hispanos para poder llegar a más lectores” y así lograr que se produzca una “revolución de escritores latinos” en El Bronx.

Este primer Festival del Libro de El Bronx cuenta con el respaldo de la Oficina del Presidente del Condado, Rubén Díaz Jr, quien considera que “cualquier cosa que incite la lectura merece la pena ser apoyada”. Además, Díaz Jr. anima a los neoyorquinos a “desconectarnos de nuestros dispositivos electrónicos y leer”.

“Me parece genial que este tipo de eventos educativos lleguen a nuestro condado, con oportunidades para las comunidades menos representadas en la ciudad, especialmente nuestra comunidad latina”, dijo Leandro Peña, quien reside en el vecindario de Van Cortland Village. El dominicano, de 37 años, agregó que es muy importante “especialmente para que los niños y jóvenes se empapen de la abundante literatura mundialmente conocida de la lengua española. Es imprescindible acudir a este tipo de eventos, ya que allí jóvenes y adultos pueden gozar de nuestra rica cultura”.

Un Bronx lleno de vida

Inspirada por el gran evento literario de Brooklyn, Fennell considera que el Condado de la Salsa tiene que demostrar que −como dice el lema del festival− ‘The Bronx is not burning, the Bronx is reading’ (El Bronx no está ardiendo, El Bronx está leyendo). Este eslogan hace referencia a los habituales incendios que azotaban el condado en los años 70, y simbólicamente quiere transmitir que El Bronx está dejando de ser una zona olvidada y deteriorada para convertirse en una zona próspera y llena de vida y cultura.

Durante su infancia, la joven fundadora de este evento no tuvo la oportunidad de crecer rodeada de libros. En ese momento vivía en la zona sur de El Bronx, donde no había librerías, para luego mudarse al norte, donde solo había una que cerró sus puertas en 2016. Esta dificultad para acceder a la lectura fue su motivación para estudiar literatura inglesa en la universidad y dedicarse a la edición de libros.

“Pocos saben que Edgar Allan Poe vivió en El Bronx”, explicó Fennell.

El Festival

Cuándo: El 18 y 19 de mayo.

El 18 y 19 de mayo. Dónde: Plaza Fordham.

Plaza Fordham. Detalles: El primer día, autores como Sayantani DasGupta y Tracey Baptiste visitarán los colegios Title I de El Bronx y la organización proporcionará a los estudiantes ejemplares de sus libros. El evento pretende así conectar a la gente joven con la literatura para transmitirles que “te abre muchas puertas y sueños y te permite conocer otras culturas”. El segundo día será el más grande, cuando el público podrá disfrutar de mesas redondas, lecturas, poesía y otros eventos con autores en español e inglés.

Punto de venta:

Como parte del festival, se aprovechará para inaugurar la que será la única librería en este condado hasta el momento: The Lit. Bar. Este lugar será además el punto de venta oficial del evento.