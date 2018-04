Carmen Villalobos se despide de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Comienzan las despedidas en este gran proyecto llamado @sinsenossihay !!! Ayer fue mil ultimo día con la Unidad 1! GRACIAS TOTALES a todo este maravilloso equipo🙏🏻🙏🏻🙏🏻! Gracias a mi director @edgarbejaranom Gracias edguitar por todos estos meses de arduo trabajo! Gracias por la confianza ! Sabes que te quiero mucho🤗!!! Gracias a nuestros director de fotografía @dpgarcia8306 Nos conocimos desde hace muchos años y fue muy lindo para los dos ver cómo el otro ha evolucionado y crecido tanto profesionalmente!!! Te quiero demasiado mi Andresito bello y estoy muy orgullosa de ti😘!!! Gracias a mis camarógrafos @chiquicamara y Alex (cholita) por la buena onda siempre y por cuidarme en cada escena, la pasamos increíble hasta el final!!! A todo el equipo de sonido, arte, maquillaje , vestuario! A nuestro asistente de dirección @juan_pablo8905 gracias por toda la paciencia y buena energía! Gracias a nuestra cony hermosa en cafetería, porque me consintió hasta el final🤗❣️ y en general a toda la producción que fue de verdad ESPECTACULAR! Hasta la próxima 💗💗💗💗

