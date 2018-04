Sección Oficial de Cannes 2018: América Latina, gran olvidada

Spike Lee, Kore-eda Hirozaku, Jafar Panahi, Jia Zhang-Ke y Jean-Luc Godard lucharán por la Palma de Oro

El Festival de Cannes ya ha anunciado los títulos que conformarán la Sección Oficial de su 71ª edición. Aunque destaca la presencia de los últimos trabajos de David Robert Mitchell, Spike Lee, Kore-eda Hirozaku, Jafar Panahi, Jia Zhang-Ke, Pawel Pawlikowski y Jean-Luc Godard, lo más comentado ha sido la escasez de mujeres en pleno auge del movimiento #MeToo y, sobre todo, la ausencia total de América Latina.

Tal y como sucedió el año pasado, la selección ha sido tachada de decepcionante, si bien habrá que esperar al festival para juzgar. El Festival de Cannes arranca el 8 de mayo y se alargará hasta el día 19 de ese mismo mes.

A continuación, el listado completo de películas seleccionadas, organizado por secciones:

Sección Oficial

LETO (L’ÉTÉ) de Kirill Serebrennikov

YOMEDDINE de A.B Shawky

LAZZARO FELICE de Alice Rohrwacher

ZIMNA WOJNA (COLD WAR) de Pawel Pawlikowski

THREE FACES de Jafar Panahi

UNDER THE SILVER LAKE de David Robert Mitchell

BLACKKKLANSMAN de Spike Lee

BUH-NING (BURNING) de Lee Chang-Dong

CAPHARNAÜM (CAPERNAUM) de Nadine Labaki

SHOPLIFTERS de Kore-Eda Hirokazu

ASH IS PUREST WHITE de Jia Zhang-Ke

LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) de Eva Husson

PLAIRE AIMER ET COURIR VITE (SORRY ANGEL) de Christophe Honoré

NETEMO SAMETEMO (ASAKO I & II) de Ryusuke Hamaguchi

LE LIVRE D’IMAGE de Jean-Luc Godard

DOGMAN de Matteo Garrone

EN GUERRE (AT WAR) de Stéphane Brizé

TODOS LO SABEN (EVERYBODY KNOWS) de Asghar Farhadi

Fuera de concurso

LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche

SOLO: A STAR WARS STORY de Ron Howard

Un Certain Regard

À GENOUX LES GARS (SEXTAPE) de Antoine Desrosières

THE GENTLE INDIFFERENCE OF THE WORLD de Adilkhan Yerzhanov

EL ÁNGEL de Luis Ortega

IN MY ROOM de Ulrich Köhler

DIE STROPERS (THE HARVESTERS) de Etienne Kallos

MON TISSU PRÉFÉRÉ (MY FAVORITE FABRIC) de Gaya Jiji

RAFIKI (FRIEND) de Wanuri Kahiu

EUPHORIA de Valeria Golino

GUEULE D’ANGE (ANGEL FACE) de Vanessa Filho

GIRL de Lukas Dhont

MANTO de Nandita Das

LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT de Bi Gan

LES CHATOUILLES (LITTLE TICKLES) de Andréa Bescond & Eric Métayer

SOFIA de Meyem Benm’Barek

GRÄNS (BORDER) de Ali Abbasi

Proyecciones especiales

LE PAPE FRANÇOIS – UN HOMME DE PAROLE (POPE FRANCIS – A MAN OF HIS WORD) de Wim Wenders

LA TRAVERSÉE de Romain Goupil

À TOUS VENTS (TO THE FOUR WINDS) de Michel Toesca

LES ÂMES MORTES (DEAD SOULS) de Wang Bing

O GRANDE CIRCO MÍSTICO (LE GRAND CIRQUE MYSTIQUE) de Carlo Diegues

THE STATE AGAINST MANDELA AND THE OTHERS de Nicolas Champeaux & Gilles Porte

10 YEARS IN THAILAND de Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol & Apichatpong Weerasethakul

Proyecciones de medianoche

GONGJAK (The Spy Gone North) de Yoon Jong-Bing

ARCTIC de Joe Penna