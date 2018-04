Descubre cómo le afectará el mes de abril a tu hombre, según los signos del zodiaco

Con el Sol y Mercurio en Aries surge una fuerza que impulsa a tomar decisiones. Este es un mes para ponerse en marcha

Manos a la obra en su trabajo, donde va a jugar un papel trascendente. Un movimiento de personas hará que tenga que ocupar un rol de más autoridad en donde su prestigio se va a hacer notar. Además, lo vas a ver muy involucrado emocionalmente con personas que necesitan ayuda, se le está despertando fuertemente su lado compasivo. Con vos, un período de disfrute como si todavía estuvieran de vacaciones.

Un encuentro con amigos y la coincidencia de cruzarse con personas que hace tiempo que no ve le van a abrir una compuerta de recuerdos que estaba casi clausurada. Vos sabés que todo tiene un porqué y un para qué. Cuando el pasado se presenta, viene para dos cosas: para cerrar algo que no estaba elaborado o para retomarlo de un modo diferente. En su trabajo, tiempo de estabilidad y buena energía.

Va a estar como un niño, disfrutando de cada situación creativamente y con asombro. Mucho Mercurio y una fuerte cuota de Júpiter van a estar empapando su energía: hay movimientos de amigos, muchas alternativas para todo, más confianza en sí mismo y un fondo musical que lo va a atravesar de pies a cabeza. Un cambio de autoridades dentro de un equipo de trabajo le asegura aún más tranquilidad.

Cansado, con cargas extras a nivel profesional y con imprevistos en su trabajo que lo van a dejar poco relajado. Una actividad deportiva sería una excelente salida para no abrumarse con tanta carga extra. Con vos, en un momento de limpieza en el que se ponen sobre la mesa temas que es importante que fluyan para que la relación madure. No le teman a la crisis; un vínculo real siempre se fortalece después de eso.

Tu León viene todo este mes con reconocimientos que van a agigantar su melena. Es tiempo de hacerse grande en su profesión, con esfuerzo pero con recompensas. ¡Dejá que disfrute! Porque todo es producto del talento que tiene y difunde. Nuevas ideas lo van a atravesar de pies a cabeza y lo hacen cambiar de creencias. Lo vas a ver más flexible a conceptos que antes no toleraba escuchar ni estando lejos.

Detallista y meticuloso como es… y más. Así estará tu virginiano, ¡y vos con menos paciencia! La clave es hacer espacio en los lugares donde se amontonan cosas para que la energía circule mejor; hasta las miguitas que caen al piso van a ser motivo de tensión. Tal vez deba investigar qué pasa en su interior para ver qué es lo que está queriendo salir que hace que su manía de controlar todo afuera se haga tan extrema.

Re acomodando temas de valores y asuntos emocionales con su clan. Su padre va a ser la gran figura de trabajo personal para tu amor de Libra; la limpieza de programas heredados es necesaria para construir sobre pista limpia su presente y su futuro. En su trabajo, inestabilidades que lo inquietan un poco hasta el 14. Tal vez el universo le esté haciendo saber que tiene que ir por su propio proyecto personal.

Decididamente no va a dejar que nadie se le acerque demasiado, ¡va a estar más escorpiano que nunca! Sabé que su naturaleza es así de misteriosa y profunda. Para tu amor, situaciones laborales imprevistas que lo van a dejar encapsulado, impenetrable y pendiente, al menos hasta fin de mes. Su agudeza va a estar puesta en ver cómo pilotear de la mejor manera posible esta pista de hielo laboral resbalosa.

Las exigencias laborales le van a bajar su tono optimista y liviano a tu Centauro, que va a tener su cabeza y su agenda colmadas de situaciones que no puede delegar y que no le van a dejar resto ni para una sonrisa. Así hasta el 17, momento en el que la balanza va a comenzar a equilibrarse. Porque no solamente va a estar rodeado de presiones de trabajo, sino que también su familia de origen va a necesitar de su ayuda.

Cambios en casa, exigencias extras a nivel laboral y la necesidad de tomar decisiones con vos no le están permitiendo a tu amor ser todo lo organizado y previsible que es. Como todo capricorniano, está atravesado por una movida planetaria que lo está transformando y empujando a crecer y a moverse diferente en todo su universo material. Apóyale que es maravilloso este proceso en el que está.

Tu acuariano, democrático y variado en sus gustos, va a estar con más opciones para todo. Viene pegando un salto a nivel laboral de importancia en el que se está jugando por su propio proyecto y quiere ir por más. Algo que está aprendiendo lo entusiasma al punto de querer meterse ahí con más profundidad. Con vos, será mejor la calidad de los encuentros que la cantidad de horas que pasen juntos.

Enfocado en su trabajo, con potencia y reconocimientos: así va a estar en esta nueva etapa tu pisciano, que además va a recibir el afecto de mucha gente que lo quiere y lo apoya. Está cosechando todo lo que sembró. Además, a partir del 13, va a estar bendecido con las energías de Marte y de Júpiter. Se abre para tu amor una puerta profesional expansiva y exitosa. Con vos, compartiendo todo con amor.