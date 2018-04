El iPhone 7 es todavía una excelente opción

Para los que quieran una opción más económica al iPhone 8 o al iPhone X, el 7 y el 7 Plus aún sirven

Durante su presentación en 2017, el iPhone 7 no se sintió como un dispositivo totalmente nuevo, excepto por una cosita de 3.5 milímetros: su falta de conector de auriculares.

Sus cámaras trasera y frontal fueron mejoradas y este dispositivo de Apple cuenta con estabilización de imagen óptica y capta mejores fotos, especialmente en condiciones de poca luz. Es resistente al agua, aunque no podrás nadar con él. Tiene un procesador más veloz y una batería de mayor duración. Además, tiene más almacenamiento interno que los modelos del año anterior al mismo precio.

Su tamaño es de 4.7 pulgadas y tiene un diseño esbelto y atractivo, pero se ve casi idéntico al iPhone 6 y 6S. Apple alisó las bandas que solían ocultar las antenas del teléfono, para que la parte trasera de aluminio se vea más lisa. La jorobita de la cámara es un pelín más grande. (Así se ve el iPhone 7 en color rojo).

Su falta de entrada para audífonos es uno de sus mayores inconvenientes, a pesar de que en la caja lleve un adaptador y unos audífonos con cables compatibles. Toma tiempo acostumbrarse al botón de inicio que no requiere que se le presione tan fuerte, ya no se puede pulsar y ahora utiliza la misma sensibilidad a la presión y a la vibración que se encuentra en la pantalla 3D Touch. Sólo el iPhone 7 Plus de mayor tamaño tiene las dos cámaras. La versión en negro brillante (Jet Black) se raya fácilmente.

En conclusión, la notable cámara del iPhone 7, la batería y la resistencia al agua son actualizaciones que valen la pena en un teléfono que tiene un diseño familiar. Aunque si en realidad necesitas actualizar tu teléfono, considera que el iPhone 7 Plus y los modelos posteriores de iPhone son mejores.