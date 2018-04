¿Fey dispuesta a posar desnuda para revista?

Fey ha dado mucho de que hablar tras sus candentes publicaciones en Instagram donde se muestra con poca ropa y en poses sexy.

La cantante dice sentirse a gusto consigo misma, cosa que no siempre fue así.

“Cuando era adolescente… me comparaba con las revistas con alguien que es totalmente diferente a ti, hoy me di cuenta que yo tenía piernas de otra dimensión, siempre me sentía que no encajaba, me sentía gorda y me criticaba“, dijo en entrevista con Javier Poza.

“Hoy me siento super a gusto y entendí que cada quien, es totalmente bella como viene y es lo mágico, cada quien es diferente“.

Debido a las atrevidas imágenes que suele compartir con sus seguidores, Poza le preguntó si haría un desnudo para una revista.

“Soy un concepto tierno, pero no, porque [las fotos sexies] es algo que hago a mi forma y lo muestro en mis redes“, respondió. “Es algo que me gusta compartir de tú a tú con el público“.