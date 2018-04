Destrozan a Lucía Méndez por esta foto sin maquillaje

Los usuarios no tuvieron piedad con la actriz y cantante

Luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante publicará en su cuenta de Instagram una imagen en la que se le puede ver muy sonriente junto a Mónica Noguera, la productora Magda Rodríguez y Lucía Méndez, varios usuarios no dudaron en despotricar sobre el aspecto de la cantante.

En la foto se puede apreciar a Méndez posando sin maquillaje, lo que desató una cascada de comentarios negativos en la famosa red social.

“Horrorosa Lucía pobre Sra de la tercera edad sin aceptar su decadencia”.

“Dios mío que se hiso o que le paso??????? @luciamendezof está desfigurada”.

“Lucía parece extraterrestre, perdón por la comparación pero era una persona muy hermosa y su vanidad la destruyó igual que a Verónica Castro y Silvia Pinal etc etc wow”.

“Lucía parece que se murió y no le avisaron”.

“Se ve destrozada ya, pero lo malo es que no lo acepta. Me parece tan ridícula que no acepté los años que tiene y tan deforme que se ve, ya se debería de retirar. De verdad que fea se ve”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que la también actriz aseguró hace unos meses en entrevista para Grupo Reforma, que la última cirugía se la hizo hace 10 años.