España avanzó a semifinales del Mundial 2026 tras vencer con categoría a Bélgica

España clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Bélgica, gracias a un agónico gol de Mikel Merino al minuto 88, apenas ciento veinte segundos después de haber ingresado desde el banquillo.

Con este heroico triunfo, la vigente campeona de Europa se mete entre los cuatro mejores del planeta y se citará con Francia en una semifinal europea que promete paralizar al mundo del fútbol en la antesala de la gran final.

La “Roja” asumió el protagonismo absoluto de la posesión, mientras que el estratega belga Rudi García plantó un bloque medio-bajo, encomendando su ataque a la velocidad de Jérémy Doku y la claridad de Kevin De Bruyne.

El premio a la insistencia española llegó al minuto 30. Pedro Porro se proyectó por la banda derecha y mandó un centro raso que Dani Olmo remató de primera; aunque Thibaut Courtois logró repeler el disparo con una gran estirada abajo, Fabián Ruiz estuvo atento al rebote y mandó el balón al fondo de la red para el 1-0.

Al minuto 41, Kevin De Bruyne comandó una triangulación en la frontal del área y abrió para Timothy Castagne; el lateral diestro colgó un centro preciso al corazón del área que Charles De Ketelaere conectó con un espectacular cabezazo en plancha, batiendo a Unai Simón.

En el complemento, la balanza de la posesión se inclinó exponencialmente a favor de España, alcanzando un abrumador 78% de dominio del balón. El combinado dirigido por Luis de la Fuente asfixió a Bélgica en su propio terreno, a pesar de sufrir con un Lamine Yamal muy impreciso en los metros finales.

La alarma para Bélgica encendió al minuto 71, cuando el estelar guardameta del Real Madrid se tiró al césped llorando, tomándose la parte superior del muslo izquierdo, obligando al ingreso de emergencia del joven Senne Lammens. Con el partido oliendo a prórroga, Luis de la Fuente quemó sus naves al minuto 86 haciendo ingresar a Mikel Merino en lugar de Dani Olmo. El impacto fue inmediato.

Al minuto 88, con las líneas belgas totalmente hundidas, el central Pau Cubarsí se animó a subir y sacó un zapatazo lejano. El ingresado guardameta Senne Lammens cometió un error costoso al no poder blocar el esférico, dejándolo muerto en el área chica; Merino, con un tremendo olfato goleador, se anticipó a toda la zaga y la empujó a portería vacía para desatar la locura española con el 2-1 definitivo.

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