Desestiman acusaciones hechas por exnovia de Bad Bunny contra él

El miércoles de esta semana, el Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó una parte de las acusaciones presentadas por Carliz De La Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, hace varios años.

Según TMZ, la decisión presentada por el tribunal dice que “confirma en parte y revoca en parte”. Hay que recordar que De La Cruz acusó al cantante de haber usado su voz para dos de sus canciones, sin su consentimiento.

Lo que alega la expareja del cantante puertorriqueño es que ella grabó la frase “Bad Bunny, baby” con su teléfono en un baño en 2015, y luego el cantante incluyó la grabación en la canción “Pa Ti”, publicada en el 2017, y en la canción “Dos Mil 16”, publicada en el 2022.

La demanda de De La Cruz fue presentada en el 2023 y, aunque se ha desestimado una parte, parece ser que el conflicto legal continuará. Según fuentes contactadas por “TMZ”, el litigio continuará sobre las acusaciones que fueron desestimadas. Por ahora no se tienen detalles sobre cuáles son esas que no fueron desestimadas.

Desde que se presentó la demanda, en el 2023, hasta la fecha, Bad Bunny no ha hecho declaraciones sobre el tema. El único registro que se tiene es que el equipo del cantante le ofreció De La Cruz $2,000 dólares para comprar los derechos de la frase justamente antes del lanzamiento de “Un verano sin ti”, álbum donde se incluye la canción “Dos Mil 16”.

Se dice que el ofrecimiento de los $2,000 dólares se hizo en nombre de Noah Assad, Rimas Entertainment y del propio Bad Bunny.

Carliz de la Cruz y Bad Bunny fueron novios entre el 2011 y el 2016. Su relación comenzó porque trabajaron juntos en el supermercado Econo en Vega Baja, Puerto Rico, al mismo tiempo que él comenzaba su carrera musical.

Este fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico se hace al mismo tiempo que Bad Bunny está teniendo una exitosa gira por Europa. Hasta la fecha ha hecho 23 shows de la gira y tiene programados otros cinco más en Estocolmo, Varsovia, Milán y Bruselas.

Mientras está de gira, también ha comenzado a haber rumores sobre un nuevo lanzamiento. Incluso ha publicado un video en TikTok que parece ser parte de una nueva campaña y etapa para el cantante que en enero del 2025 lanzó el álbum “Debí tirar más fotos”.

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