Lo baleó cuatro veces cuando iba a un funeral en una iglesia en Queens, Nueva York: acusado se declaró culpable

Joseph Gilbert Stevens se declaró culpable de homicidio por haber baleado a Richard Carter (49) frente a una iglesia en el vecindario Jamaica de Queens (NYC), mientras en su interior se celebraba un funeral.

“Un día de duelo se tornó aún más trágico cuando el acusado tomó la cruel decisión de disparar contra un asistente a un funeral. Se ha declarado culpable y ahora será condenado a una larga pena de prisión por sus actos. Nuestros pensamientos están con los seres queridos de Richard Carter mientras continúan lamentando su pérdida”, declaró la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado emitido esta semana.

Según los cargos, el 10 de abril, aproximadamente a las 2:12 p.m., Stevens llegó en una bicicleta del sistema Citi Bike a la iglesia Shekinah Youth Chapel, situada en la intersección de Merrick Boulevard y Sayres Avenue, y que forma parte de la Greater Allen A.M.E. Cathedral. Entró para asistir al funeral, se acercó al féretro y luego salió.

Aproximadamente a las 2:17 p.m. Stevens corrió hacia Carter -residente de Valley Stream-, y le disparó cuatro veces cuando caminaba hacia la capilla por Sayres Avenue. El herido fue trasladado de inmediato al Jamaica Hospital Medical Center, donde se certificó su fallecimiento.

Stevens huyó y fue detenido al día siguiente. Tres meses después el acusado de 34 años se declaró culpable el 2 de julio. La jueza Ushir Pandit-Durant, del Tribunal Supremo de Queens, fijó la fecha de la sentencia para el 14 de agosto. Se prevé que Stevens reciba una condena de 24 años de prisión, seguidos de cinco años de supervisión tras su liberación. No está claro el motivo del crimen.

La semana pasada Diora Teal, joven de 22 años, fue arrestada como sospechosa en la balacera fatal de un hombre frente a una escuela primaria en El Bronx (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A mediados de junio dos inmigrantes de Jamaica fallecieron en un tiroteo ocurrido frente a una clínica de atención de urgencias en El Bronx (NYC) al comenzar el fin de semana largo por el feriado Juneteenth. Previamente el 9 de junio un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo dentro de un bus MTA a media tarde en El Bronx (NYC), durante una presunta pelea con un adolescente que hablaba en voz muy alta por teléfono.

También esee mes los fiscales informaron que, al parecer, dos hispanos utilizaron un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC) en 2025.