El presidente lo ha asegurado hoy en una conferencia de prensa junto al primer ministro japonés en Mar-a-Lago

Donald Trump, aseguró hoy que Estados Unidos solo volverá a ingresar en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) si las demás naciones le ofrecen “un trato que no pueda rechazar”.

“A no ser que nos ofrezcan un trato que no pueda rechazar, no volveré al TPP“, aseguró el presidente de EEUU en una conferencia de prensa junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en su club privado de Mar-a-Lago, en Florida.