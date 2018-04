De Blasio lanza salvavidas a víctimas de huracán María para que no queden en la calle

Luego de que FEMA anunciara a casi 100 familias que desde el sábado no califican para más ayuda, el Alcalde anunció que la Ciudad pagará los hoteles

En medio de la angustia en la que casi 100 familias puertorriqueñas afectadas por el huracán María han estado sumidas desde que FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) anunciara hace unos días que este sábado tenían que irse de los hoteles, porque el Programa de Asistencia de Albergue Transitorio ya no pagaría más por su alojamiento, una buena noticia les regresó la calma, al menos por ahora.

Ante la negativa de la agencia federal de extender las ayudas, al considerar que las familias afectadas ya no aplican para recibir beneficios porque están listas para regresar a la isla, el alcalde Bill de Blasio se comprometió a pagar por los hoteles desde el sábado para que esas familias no terminen en la calle.

Así lo aseguró José Bayona, vocero de la Administración De Blasio, quien explicó que el mandatario local no abandonará a las familias boricuas que han llegado a los cinco condados, a las que en septiembre pasado, cuando ocurrió el desastre en la isla, prometió tenderles la mano.

“La Ciudad de Nueva York sigue comprometida a ayudar a estos ciudadanos estadounidenses que ya están aquí a recuperarse y se hará cargo de los costos de la vivienda temporal para asegurarse que el Gobierno Federal no los tire a la calle”, manifestó el funcionario, quien explicó que entre este jueves y el viernes la Ciudad se estará comunicando con los hoteles donde están refugiadas las víctimas de María para asumir los costos de su estadía.

“El Gobierno Federal abandonó su responsabilidad con los ciudadanos estadounidenses al no extender la Asistencia Temporal de Vivienda a 83 familias en los hoteles de FEMA en la ciudad de Nueva York”, agregó el vocero de De Blasio, quien advirtió que “los puertorriqueños que sobrevivieron al huracán María no merecen este tipo de tratamiento”.

Alivio para víctimas

La noticia de inmediato alegró a Yashira Figueroa, quien lleva varios meses en el Hotel Extended Stay America, de Whitestone, en Queens, y quien en medio del dolor, ya estaba alistando sus maletas para regresarse a Puerto Rico con su madre y su esposo, contra su voluntad.

“Esta noticia es maravillosa porque en medio de mi desesperación pensé en volverme, pero ya que la Ciudad nos está ayudando, ahora no solo me siento más tranquila sino que sé que quiero quedarme y que este es el lugar donde quiero hacer mi vida”, dijo la joven de 29 años, quien después de la tragedia natural que acabó con su casa, sufre de depresión.

Sofía Miranda, quien está albergada en un hotel de la calle 38, en Manhattan, y quien antes de conocer el anuncio estuvo en una manifestación en la Alcaldía pidiéndole a De Blasio que no los dejara solos, también se alegró con la noticia, pero advirtió que esa ayuda no puede ser temporal sino que debe ser más grande.

“Tal y como están las cosas en Puerto Rico no amerita que yo me vire para allá con mi hijo, y aunque le agradezco al Alcalde, le pido que nos dé un techo fijo y más seguro para salir adelante, porque necesitamos el empujón completo”, dijo la mujer. “Mi meta es encontrar un trabajo, porque no me gusta vivir del Gobierno, pero si no nos dan el empujón completo esta ayuda solo va a ser una calma temporal”.

La Alcaldía no ha manifestado todavía hasta cuando pagará por los hoteles y cuál será el plan de seguimiento con las familias albergadas.