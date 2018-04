Cuentos infantiles toman vida en el Kazoom Fest

La Harlem School of the Arts (HSA), en asociación con KaZoom Kids iStoryBooks, celebra este fin de semana el KaZoom Fest, un festival que durante dos días traerá obras de teatro y música en vivo donde los protagonistas serán los estudiantes y sus padres.

Tres obras teatrales basadas en populares cuentos infantiles pertenecientes a la librería de ibooks KaZoom, cobrarán vida en el escenario de la HSA: ‘Alyssa Marissa and her Magical Hair’ (Alyssa Marissa y su cabello Mágico), escrito por Angela Williams; ‘Everybody Loves Cake’ (Todos aman el pastel) y ‘Taking The E Train’ (Tomando el tren E), ambos escritos por la periodista neoyorquina de padres mexicanos, Lapacazo Sandoval.

“Mi abuela era bien pequeña de estatura pero su no de espíritu,” Sandoval comparte. “Era una gran cuentista y una cocinera increíble, que convertia las tareas de la casa en una aventura. Ella vive en mi corazón”, asegura Sandoval sobre quien se convirtió en su inspiración para escribir.

La autora además da crédito a Richard Rodríquez, artista de graffiti puertoriqueño criado en El Bronx, por inspirarle a pensar “fuera de la caja” y ver a la ciudad de Nueva York “por medio de un lente latino y observar el rico tapiz cultural que rodea a la ciudad”.

Una de las madres que participará como actriz en el montaje de la obra “Taking the E Train” es la dominicana Guelda Brown, de descendencia dominicana.

“Como madre, no hay nada que yo no he hecho o dejaría de hacer por mi hijo Carlos. Yo me aseguro de darle mucho amor y el apoyo que él necesita para darle la oportunidad de expresarse artísticamente en el HSA”, dijo Brown.

La casa editorial KaZoom Kids iStoryBooks fue creada para hacer relucir el trabajo de autores e ilustradores latinos, afro-latinos y afroamericanos.