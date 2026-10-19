Manhattan abre lotería para 162 apartamentos desde $1,056: quiénes pueden aplicar

Vivir en el corazón de Manhattan por poco más de $1,000 al mes parece difícil de imaginar en el mercado actual de Nueva York, pero una nueva lotería de vivienda acaba de abrir esa posibilidad para decenas de hogares.

NYC Housing Connect está aceptando solicitudes para 162 apartamentos de renta regulada en 1 Gouverneur Lane, en el Financial District, con precios desde $1,056 al mes. La convocatoria incluye estudios y departamentos de una y dos habitaciones, y estará abierta hasta el 17 de noviembre de 2026.

La oportunidad tiene además una particularidad: las viviendas forman parte de la transformación del antiguo edificio de oficinas de 77 Water Street, una torre de Lower Manhattan que está siendo convertida en un complejo residencial de 647 departamentos. Aproximadamente una cuarta parte quedará reservada como vivienda asequible.

Apartamentos de una habitación desde $1,056 en Manhattan

La renta más baja corresponde a 33 departamentos de una habitación, destinados a hogares que se encuentran en el 40% del Ingreso Medio del Área, conocido como AMI.

El alquiler será de $1,056 mensuales y pueden solicitarlo hogares de una a tres personas con ingresos anuales de entre $40,526 y $61,080, según el tamaño del hogar.

Es el grupo de viviendas más accesible de la convocatoria y probablemente el que genere mayor demanda.

La lotería también incluye:

20 apartamentos de una habitación por $2,234 al mes , para hogares con ingresos de $80,915 a $122,160.

, para hogares con ingresos de $80,915 a $122,160. 20 apartamentos de dos habitaciones por $2,664 , para hogares de dos a cinco personas con ingresos de $97,063 a $146,560.

, para hogares de dos a cinco personas con ingresos de $97,063 a $146,560. 83 estudios por $2,643 , para una o dos personas con ingresos desde aproximadamente $94,423.

, para una o dos personas con ingresos desde aproximadamente $94,423. 6 apartamentos de una habitación por $2,823, para hogares con ingresos de $101,109 a $152,700.

En total, los ingresos elegibles dentro de la lotería van de $40,526 a $152,700 al año, aunque cada apartamento tiene límites propios.

Una antigua torre de oficinas convertida en viviendas

1 Gouverneur Lane corresponde al histórico edificio de oficinas ubicado en 77 Water Street, entre Gouverneur Lane y Old Slip.La torre fue construida originalmente como espacio comercial y está atravesando una de las grandes reconversiones de oficinas en viviendas que se están desarrollando en Manhattan.

El proyecto, impulsado por Vanbarton Group y diseñado por CetraRuddy Architecture, contempla 647 apartamentos después de agregar nuevos niveles y transformar completamente el interior del edificio.

La reconversión forma parte de una tendencia que ganó fuerza en Nueva York después de la pandemia, cuando numerosos edificios de oficinas quedaron con niveles elevados de vacancia mientras la ciudad enfrentaba una fuerte escasez de vivienda.

Para los futuros residentes, la ubicación es uno de los principales atractivos: el edificio está en pleno Financial District, a pocos minutos a pie de varias estaciones de subway y cerca de Wall Street, South Street Seaport y el East River.

NYC Housing Connect señala acceso cercano a las líneas 1, 2, 4, 5, 6, A, D, E, F y M, entre otras conexiones del área.

Qué ofrece el edificio

El proyecto contará con una extensa lista de servicios y espacios comunes. La información de la lotería incluye portero, gimnasio, terraza exterior y rooftop, área de juegos para niños, espacio para bicicletas, salón multimedia, áreas para residentes y almacenamiento de paquetes.

Los departamentos también cuentan con aire acondicionado, lavavajillas y electrodomésticos eficientes, y el complejo admite mascotas bajo determinadas condiciones.

La renta incluye agua, gas y calefacción. Los inquilinos deberán pagar la electricidad, que también se utiliza para cocinar.

Puedes ver: Alquilar barato en Nueva York es cada vez más difícil: lo que revelan las loterías de vivienda

Quiénes pueden participar en la lotería

La convocatoria está abierta a hogares de una a cinco personas, pero no todas las familias califican para todos los apartamentos. La elegibilidad depende de tres variables principales: cantidad de integrantes del hogar, ingreso bruto anual y tamaño del departamento solicitado.

Por ejemplo, una persona que quiera acceder a uno de los departamentos de una habitación de $1,056 debe tener un ingreso anual entre $40,526 y $47,520. Para un hogar de dos personas, el rango sube hasta $54,280, y para uno de tres personas puede llegar hasta $61,080.

Los hogares de cuatro o cinco integrantes solo pueden acceder, dentro de esta convocatoria, a determinados apartamentos de dos habitaciones.

Quienes reciben un voucher de vivienda o subsidio de alquiler pueden estar exceptuados del requisito de ingreso mínimo, siempre que la renta se encuentre dentro de los límites permitidos por su programa.

Cómo solicitar un apartamento en 1 Gouverneur Lane

La forma más sencilla de participar es a través del sitio oficial NYC Housing Connect. Hay que crear una cuenta gratuita, completar la información de todos los integrantes del hogar, informar los ingresos y seleccionar la lotería de 1 Gouverneur Lane, identificada con el número 7662.

La solicitud es gratuita. La ciudad advierte que no se deben enviar solicitudes duplicadas: cada hogar debe presentar una sola aplicación, ya sea online o por correo. Presentar más de una puede provocar la descalificación.

Quienes prefieran aplicar en papel pueden solicitar el formulario enviando un sobre con su dirección a:

1 Gouverneur Lane Apartments

109 E 9th St, Storefront

Manhattan, NY 10003

La fecha límite es el 17 de noviembre de 2026.

No importa presentar la solicitud el primer día o cerca del cierre: siempre que llegue dentro del plazo, ingresar temprano no aumenta las probabilidades de resultar seleccionado.

Para muchos interesados, la clave estará en revisar con cuidado los límites de ingresos. Los 33 departamentos de una habitación por $1,056 representan una oportunidad poco habitual en uno de los mercados de alquiler más caros de Nueva York, pero solo están disponibles para hogares dentro del rango económico establecido por el programa.

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