Una calabaza de Rhode Island rompe el récord mundial al superar las 3,000 libras

El otoño es la temporada de las calabazas, y no es casual que por estas fechas se den frutas exuberantes, al punto de que se rompieron dos récords Guinness de la calabaza más grande del mundo.

El más reciente ganador es Ron Wallace, de 60 años, de Rhode Island, EE. UU. Este vendedor en línea de artículos de jardinería tiene amplia experiencia en cultivar calabazas, ya que esta es su tercera vez en alcanzar el premio.

Su nueva hazaña ocurrió el 10 de octubre, cuando demostró su experiencia al cultivar una calabaza que alcanzó los 1431,5 kg (3156 lb).

Un gigante agrícola que duplica el peso de una vaca

Para tener una idea de lo grande de la calabaza, la misma equivale al doble del peso de una vaca Holstein. Su triunfo fue contundente, si se compara con la ganadora del récord Guinness de hace apenas una semana antes (3 de octubre), cuando el británico Ian Paton registró un récord histórico de 1295,8 kg (2856 lb 12,8 oz) en una competencia en Berkshire, Reino Unido.

Certificación de récord Guinness y precisión en el cultivo

Fue durante el concurso de pesaje de calabazas gigantes del sur de Nueva Inglaterra, realizado en la granja Frerichs, cerca de Warren, en Rhode Island, donde fue evaluada la calabaza más grande del mundo. El tamaño del ejemplar fue certificado por funcionarios de la Great Pumpkin Commonwealth.

El ganador reveló que este récord tiene un significado especial, ya que este fue su primer año cultivando en un invernadero con un clima casi perfecto durante la mayor parte de la temporada.

Más de 35 años perfeccionando el cultivo de calabazas gigantes

Desde su primer récord en 2006 con una calabaza de 681,3 kg (1502 libras) —convirtiéndose en el primer ejemplar en superar oficialmente el umbral de las 1500 libras—, Wallace se ha convertido en un innovador en el cultivo de calabazas gigantes. Se trata de una tradición inspirada en su padre que lo ha llevado a dedicarse a este cultivo por más de 35 años.

Wallace se define como “uno de los primeros cultivadores de calabazas gigantes en Nueva Inglaterra”.

Un hito histórico en los archivos de Récords Guinness

El registro de dos calabazas gigantes en un mismo mes y año es un hito histórico, ya que según los expertos, pueden pasar años sin que aparezca un nuevo aspirante.

El caso más cercano de récords rotos en un mismo año se remonta a 1999, cuando el récord se estableció dos veces en el mismo día, el 2 de octubre de 1999 (primero en el Reino Unido y luego superado nuevamente en los EE. UU.), según los archivos de GWR.

Mientras que el récord que más tardó en romperse fue el de una calabaza que duró casi cinco años invicta: el ejemplar pesó 1190,49 kg (2624,6 lb), cultivado por el agricultor belga Mathias Willemijns. Los registros indican que esta calabaza se mantuvo con el récord durante cinco años, entre el 9 de octubre de 2016 y el 26 de septiembre de 2021.

Sigue leyendo:

.Pepper X, el chile más picante del mundo certificado por el Récord Guinness

.‘Tabla de charcutería más grande del mundo’ la prepararon en Florida, ¡conoce los detalles!