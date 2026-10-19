¿Quiénes recibirán pagos del Seguro Social el miércoles 21 de octubre?

El Seguro Social enviará el miércoles 21 de octubre los pagos de los beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes que cobran según el calendario por cumpleaños. Después quedará una última ronda de pagos regulares de octubre, programada para el día 28.

A quién le toca cobrar el 21 de octubre

Esta fecha corresponde al tercer miércoles del mes. No necesitas haber nacido en octubre: lo que importa es el día de tu nacimiento.

Por ejemplo, si naciste el 15 de marzo y cobras bajo este calendario, tu pago de octubre está programado para el miércoles 21. Lo mismo ocurre si cumples años el 15 de cualquier otro mes.

Cómo se reparten los pagos

El calendario de la Administración del Seguro Social, conocida como SSA por sus siglas en inglés, divide a la mayoría de los beneficiarios en tres grupos.

Quienes nacieron entre los días 1 y 10 cobran el segundo miércoles. En octubre de 2026, esa fecha fue el día 14.

Las personas nacidas entre el día 11 y el 20 cobran el tercer miércoles, que este mes cae el 21.

Finalmente, quienes nacieron entre el día 21 y el 31 recibirán su pago el cuarto miércoles, el 28 de octubre.

Quiénes tienen un calendario diferente

Las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 generalmente cobran el día 3 de cada mes.

También tienen una fecha distinta quienes reciben tanto el Seguro Social como la Seguridad de Ingreso Suplementario, llamada SSI por sus siglas en inglés.

Este último programa ofrece ayuda económica a personas con ingresos y recursos limitados que tienen una discapacidad, ceguera o 65 años o más.

Para quienes reciben ambos beneficios, el Seguro Social generalmente se paga el día 3 y la SSI el día 1.

Cuando esas fechas coinciden con un fin de semana o un feriado, el calendario puede adelantar la entrega.

En octubre, el pago normalmente previsto para el día 3 se programó para el viernes 2.

Cuándo llegan los próximos pagos de SSI

El pago de SSI correspondiente a octubre se emitió el jueves 1. La siguiente entrega será el viernes 30 de octubre, pero ese dinero corresponde a noviembre.

El adelanto ocurre porque el 1 de noviembre cae en domingo. Por eso, recibir dos pagos de SSI durante octubre no significa obtener un beneficio adicional. Solo significa que uno cubre octubre y el otro noviembre.

Después, el calendario establece el martes 1 de diciembre para el beneficio de ese mes. El jueves 31 de diciembre se enviará el pago correspondiente a enero de 2027.

Dónde consultar las fechas oficiales

La SSA publica los calendarios completos de 2026 y 2027 en su sitio oficial de fechas de pago.

Si el dinero no llega en la fecha prevista, debes esperar tres días adicionales de entrega postal antes de comunicarse con el Seguro Social.

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