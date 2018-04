María Alejandra Requena a su esposo: “Te vamos a extrañar todos los días de nuestras vidas, te amo mi vida”

Esta familia sigue siendo de 4 pilares aunque el mundo vea solo 3 💔 Ismael estará siempre en nuestros corazones. Él es el amor de mi vida y el mejor padre que Andrés y Miranda pudieron tener. Te vamos a extrañar todos los días de nuestras vidas 💔 Te amo mi vida y aunque todavía no sé cómo vamos a salir adelante sin ti, solo sé que lo vamos a hacer y que desde el cielo nos estarás viendo, protegiendo y amando ❤️ #teamareporsiempre #teextraño #iwillloveyouforever

