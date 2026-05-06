¿Para qué sirve la infusión de hojas de guanábana? 5 beneficios respaldados por la ciencia

La infusión de hojas de guanábana se ha consolidado como una aliada estratégica para el bienestar gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas, antioxidantes y su capacidad como protectora hepática, respaldada por recientes investigaciones científicas.

Este popular té de América Central ha evolucionado de ser un remedio casero ancestral a una bebida con alto potencial terapéutico. Su eficacia reside en el perfil de biocompuestos activos presentes en la fruta, los tallos y, especialmente, en las hojas de la Annona muricata (su nombre científico).

Beneficios destacados por la ciencia

Poder Anticancerígeno

El consumo del té de hojas de guanábana se asocia a reducir el estrés oxidativo de las celular y combete el cáncer. Crédito: Shutterstock

Una de las propiedades con más evidencia científica de esta planta es su uso como anticancerígeno, gracias a las acciones de las acetogeninas. “Extractos de las hojas, ramitas y raíces inhibieron la proliferación de la línea celular de leucemia humana HL-60 al interrumpir las MMP, la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la detención del ciclo celular G0/G1, lo que condujo a la inhibición del crecimiento de células cancerosas”, revela un estudio publicado por PubMed.

Cicatrizante natural

El perfil de compuestos activos de las hojas de guanábana es rico en flavonoides, taninos y ácidos fenólicos. Esta combinación hace que la infusión sea efectiva por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y gastroprotectoras, resultando ideal para tratar úlceras y lesiones gástricas de forma natural.

Remedio casero para la diabetes

Debido a su elevada actividad antioxidante, esta planta permite la regeneración celular del páncreas frente al daño causado por los radicales libres. Esto tiene un impacto positivo directo en una mejor gestión de la insulina, ayudando a regular los niveles de glucosa en el organismo.

Efecto antiinflamatorio

Las hojas de guanábana son ricas en biocompuestos que inhiben la creación de grasa en el hígado. Preparar una infusión correcta es clave para obtener sus beneficios hepatoprotectores de forma segura y natural. Crédito: Shutterstock

Tanto la fruta como las hojas de la guanábana poseen biocompuestos que ayudan a combatir la inflamación celular. Por consiguiente, su consumo puede aliviar enfermedades como la artritis, el reumatismo y afecciones inflamatorias del intestino. Esto ocurre porque sus componentes logran reducir las citoquinas proinflamatorias, responsables de los procesos de inflamación en el cuerpo.

¿Cómo preparar la infusión de hojas de guanábana?

La guanábana tiene propiedades nutricionales y medicinales respaldadas por la ciencia. Crédito: Shutterstock

Para la preparación la infusión de hojas de guanábanas se requiere de apenas 3 a 4 hojas de la planta y un litro de agua. Se lleva el agua al punto de ebullición, se agregan las hojas y deje hervir por al menos 10 minutos a fuego lento. Luego se retira y se deja reposar.

El doctor Nicolas Veller, experto en el poder de los alimentos recomienda beber entre 2 a 3 tazas al día. Esta infusión se puede beber frio o caliente.

“Consumir una taza de té de hojas de guanábana todos los días puede aportarnos una cantidad inmensa de antioxidantes y antiinflamatorios que pueden colaborar con nuestra salud bucal, estomacal, intestinal e incluso cardiovascular”, agrega.

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