VIDEOS: Estudiantes humillan y agreden a profesor en salón de clases

Cuando el “bullying” no es contra los estudiantes, sino contra el profesor

Videos que circulan esta semana en redes sociales muestran a estudiantes menores de edad hostigando e insultando a un profesor de 63 años en el salón de clases.

El ataque ocurrió en la escuela Itc Carrara de Lucca, en Toscana, Italia.

En uno de los clips en YouTube se ve al alumno mientras señala con su dedo al maestro y le exige que lo apruebe.

“Profesor, no me haga enojar. Ponga seis (nota con la que se aprueba en Italia). Usted no entendió nada. ¿Quién es el jefe? Eh, ¿quién es el jefe?, póngase de rodillas”, indica el acosador según fue reseñado por medios internacionales.

En otra de las grabaciones se aprecia a uno de los menores cuando se coloca un casco e intenta darle un cabezazo al adulto.

Otro video muestra a los menores lanzando cajas de basura.

Otros estudiantes en el salón le siguen el juego a los “bullies” y se ríen de la escena.

Los agresores fueron suspendidos temporalmente, pero se evalúa la posibilidad de que el castigo se extienda hasta finales de año.