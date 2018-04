Se detiene para tomar un café y gana un premio de lotería multimillonario en NY

"Cuando rasqué el boleto ese día tuve que ponerme las gafas para asegurarme de que estaba viendo los números correctos"

Christopher McManus, de Warwick, en el condado de Orange en Nueva York, hizo su parada diaria de café en el Kwik Mart en Oakland Avenue el mes pasado… y salió con más de lo que esperaba.

El tasador de automóviles jubilado compró un boleto raspadito de “$2,500 a Week for Life” de la Lotería de Nueva York con su taza de café, y alcanzó el premio mayor de la lotería: $2,500,000 dólares.

“Me detengo en el Kwik Mart todos los días para tomar un café y comprar un boleto de lotería“, explicó McManus. “Cuando rasqué el boleto ese día tuve que ponerme las gafas para asegurarme de que estaba viendo los números correctos”.

Los 17 pares coincidentes en el boleto de McManus le valieron el premio mayor de $2,500,000. “Volví a traer el boleto para mostrarle a un amigo mío. Él confirmó que no me estaba volviendo loco “, se rió McManus.

McManus optó por recibir su premio como una sola suma. Recibirá un cheque neto por un total de $ 1,304,869 después de las retenciones requeridas.

Cuando le preguntaron cómo se siente ganar la lotería, McManus dijo: “Sigue siendo surrealista”. No estoy seguro de que realmente me he enterado todavía”.

El millonario más reciente de lotería del Condado de Orange todavía no está seguro de cuáles son sus planes. “Invertiré un poco y compraré un camión nuevo. No estoy pensando demasiado en este punto “.

Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, haz clic aquí.