Mexicanos de Nueva York entre la desesperanza y el optimismo ante primer debate presidencial

Este domingo se medirán los candidatos que se disputan la jefatura de la nación Azteca y la decepción parece reinar entre mexicanos de la Gran Manzana

Este domingo tendrá lugar el primer debate presidencial en México, donde José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala discutirán sus planes para gobernar al país azteca, y entre los mexicanos que viven en la Gran Manzana hay sentimientos encontrados.

Aunque muchos neoyorquinos provenientes de México, como Oddy Pérez, vocalista del grupo de música regional “Directo de la Sierra”, que toca en los trenes de Nueva York, asegura que espera que los debates en su país sean un espacio de análisis, confesó que está muy decepcionado.

“México cada vez está peor. Está muy mal y ha sido culpa de los políticos que han gobernado muy mal”, comentó el joven, mientras cantaba en el tren 6 que pasaba por el Barrio, en Manhattan, y advirtió que solo ve una opción.

“Solamente habrá un cambio real en el país si gana López Obrador, porque él realmente no pertenece a esa clase política y va a trabajar por la gente y no por sus intereses”, comentó el músico, originario del estado de Guerrero.

Su paisano Martín Luna, quien llegó a Nueva York desde Oaxaca, también manifestó estar desilusionado con la clase política mexicana y comentó que no le interesa ver el debate ni piensa votar, porque no cree en los candidatos.

“Es que ya no hay como creerles, porque siempre prometen mucho y cuando entran ya no hacen nada”, dijo el residente de El Barrio, al tiempo que agregó que ni el puntero en las encuestas lo convence. “Creo que ni Obrador salva a México porque todos dicen lo mismo y no sirven para nada al final”.

Y mientras vendía sus tamales en la esquina de la calle 116 y Tercera Avenida, Julia Villegas, natural de Cuautla, Morelos, también manifestó su desesperanza.

“Eso no cambia, eso va a seguir igual y en López Obrador es en el que menos confío, porque estuvo en un momento con los cardenistas del PRD… por eso la solución es quedarnos acá y los que están allá que se vengan o busquen otro lado”, dijo la mexicana, agregando que no tiene tiempo ni interés en ver el debate ni en votar.

Luego de medir fuerzas el domingo, los candidatos se volverán a ver las caras el 20 de mayo en Tijuana, Baja California y el 12 de junio en Mérida, Yucatán, como preámbulo de las elecciones del 1 de julio, en las que los mexicanos que viven en Nueva York y que están previamente registrados, podrán votar.