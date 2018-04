¿Por qué las piernas de Adamari López desataron una ola de comentarios?

Un día hermoso celebrando con mi familia de @AveenoUS y buenas amigas. ¡Qué buena terapia! Reímos, compartimos experiencias, truquitos y consejos sobre rutinas del cuidado de la piel, y claro, yo tenía que revelar la mía: la línea de Positively Radiant y su reconocida fórmula Total Soy Complex 💚 Resultado: Me siento #RadianteAMiManera #Ad

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Apr 20, 2018 at 7:37am PDT