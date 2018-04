Conoce el auto híbrido que no gasta una gota de gasolina

En todo el mundo la llegada de los autos híbridos se ha transformado en el escalón perfecto para la transición entre la combustión interna y la electricidad, sin embargo, hay manera de llegar más lejos con ellos como ha demostrado Toyota.

En Sao Paolo, Brasil, la marca japonesa ha mostrado una versión experimental de su Prius, el decano de los híbridos, pero ahora sin una sola gota de gasolina en el tanque y no se equivoquen, tampoco usará diesel, ni nada que tenga que ver con derivados de petróleo.

Este experimento fue modificado para utilizar E100, es decir etanol, el combustible similar al alcohol que se extrae de la caña de azúcar y la yuca, lo que no solo hace que el auto no use ningún combustible fósil, sino que reduzca de manera dramática las emisiones de carbono.

Descrito como el primer auto flexible en cuanto a combustible, este automóvil forma parte de la iniciativa Toyota’s 2050 Environmental Challenge, que busca reducir las emisiones de CO2 hasta en 90 por ciento para 2050.