Myrka Dellanos comparte foto íntima con Luis Miguel

Tan feliz de ver la verdadera historia de la vida de Luis Miguel contada por el mismo. El es una leyenda viviente, con una voz que es un regalo de Dios y un talento inigualable; eso lo sabemos todos. 🌟 Pero, también es un hombre bondadoso, con un gran corazón y mucho amor que dar. Les regalo esta foto que nunca ha sido publicada pero me gusta porque nos vemos felices y bronceados! 🌟

A post shared by Myrka Dellanos (@myrkadellanos) on Apr 24, 2018 at 12:07am PDT