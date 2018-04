No hay arreglo con directiva: Jugadores de Chivas siguen exigiendo su dinero

Para Francisco Gabriel de Anda, la forma de los jugadores de exigir sus derechos "no es la correcta"

GUADALAJARA, México – Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas rayadas de Guadalajara, se reunió ayer lunes con el plantel para frenar las manifestaciones de reclamo por el premio pendiente por los títulos del año pasado, que la directiva dejó de pagar en noviembre.

“Yo no tenía idea del tema, y bueno, ahora tengo que enfrentarlo y resolverlo de la mejor manera, entendiendo que el jugador también busca una manera de manifestarse, no siempre la más adecuada y, sobre todo, a un día de una final. En mi caso, sí me incomoda mucho, y bueno, hay una responsabilidad mía por resolverlo”, reconoció para ESPN.

El directivo consideró que tal confrontación de los futbolistas con la directiva ha fortalecido la unidad del plantel. “Sí, me toca esta situación, es incómoda, pero al final para eso estoy”, agregó.

“Veo a un grupo muy unido y eso me deja tranquilo. Este grupo está con un sólo objetivo: ser campeón. Ya después están peleando algo, aunque quizá la forma no es la adecuada, pero entienden que tienen que pelar y hay que respetarlos”.

Sin mencionar nombres, consideró que las protestas públicas de los jugadores son utilizadas por extécnicos y exdirectivos que desean que las Chivas fracasen.

“(Hacerlo público) permite que intervenga mucha gente, porque hay mucha gente que no quiere que le vaya bien a Chivas, eso me queda claro. Hay mucha gente, que incluso trabajó aquí, como directivo o entrenador, que no quiere que le vaya bien a Chivas. Me consta, porque ya vivo en Guadalajara y lo sé perfectamente“, afirmó.

Gabriel dijo tener una fluida relación con Matías Almeyda y los futbolistas, por lo que esperaba resolver el acuerdo del pago antes del partido de este miércoles, sin embargo, la tarde del martes la cuerda se volvió a tensar entre jugadores y directiva y se ha filtrado en algunos círculos que los titulares ante Toronto FC pretenden salir con camisetas de protesta a la cancha del estadio Akron.