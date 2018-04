Televisa prepara bioserie de Chespirito y podrían omitir a Florinda Meza

Será el hijo del creador de "El Chavo" quien produzca el proyecto

Roberto Gómez Fernández, dijo que en la bioserie de su padre, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, solo se contará una parte de la vida del comediante y podrían omitir a Florinda Meza.

“No sé, como todavía no sé qué vamos a contar, prefiero no pensar en esos dilemas, ya cuando tengamos el diseño ya nos preocuparemos. No tenemos relación con ella. Tal vez solo contemos una pequeña faceta o algún episodio, en eso estamos. Decidiendo que es lo que vale la pena contar”, dijo.

Además dejó en claro que aún no sabe si él será el productor de este proyecto: “No sé si yo vaya a producirlo, estaré a cargo de armar las piezas, eso sí, es una responsabilidad enorme porque es dejar plasmado en pantalla, y para todo el mundo, la historia de mi papá, entonces es una responsabilidad grande, más allá de la figura de Chespirito, es la de mi papá”, platicó.

Dijo que la decisión de hacer esta bioserie fue tomada hasta hace algunos días: “Apenas la semana pasada tomamos la decisión en familia de hacerlo, estamos apenas empezando a armar un rompecabezas que tiene que ver con la investigación primero; hay que hacer una gran investigación”, finalizó.