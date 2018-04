6 Películas de dibujos animados para niños en Netflix, Hulu y Amazon

Disponibles actualmente en los servidores de streaming tv

Los servidores de streaming TV, Netflix, Hulu y Amazon Video, tienen disponible para los usuarios, algunas de las películas más taquilleras para niños. Acá te dejamos las 6 mejor calificadas por el público.

1. Lluvia de albóndigas 2 (2013)

Originalmente conocida con el nombre de: Cloudy with a Chance of Meatballs 2. Una aventura de amigos que se desenvuelve en un entorno completamente ficticio, en donde la comida toma vida gracias a un magnífico invento.

Una película dirigida por Cody Cameron y Kris Pearn, con una duración de 1h 35min.

Disponible en Netflix

2. Brave (Indomable) (2012)

Una película que narra la historia de una jovencita cansada de la perfección. Se revela a sus padres y a la sociedad en busca de sus sueños. Saliéndose de todos los estereotipos de vida genera un especial conflicto con su madre.

Una película dirigida por Mark Andrews, Brenda Chapman y Steve Purcell, con una duración de 1h 33min.

Disponible en Amazon Video

3. Pollitos en Fuga (2000)

Nombre original, Chicken Run, una película que muestra la realidad que podrían vivir las gallinas cuando nadie las ve. ¿Quién quiere vivir en encierro? Seguramente nadie, y ellas no son la excepción. Se han unido para crear un increíble y divertido plan de fuga.

Una película dirigida por Peter Lord y Nick Park, con una duración de 1h 24min.

Disponible en Netflix

4. El Principito (2015)

Conocida bajo el nombre original de The Little Prince (2015), una película inspirada en el libro de Antoine de Saint-Exupéry. Se llega a esta mágica historia gracias a la vida de una niña que vive en un régimen impuesto por su madre. La imaginación parece no serle permitida. Gracias a la exploración, que se hace viable con su vecino, un ingenioso anciano, ella descubre la libertad.

Una película dirigida por Mark Osborne, con una duración de 1h 46min.

Disponible en Netflix y en Amazon Video (una versión diferente a la narrada).

5. Dragon Hunters (2008)

Su nombre original es Chasseurs de dragons. Como su nombre lo dice, los personajes de la historia se dedican a cazar dragones. Una serie de aventuras se registran durante su expedición y el peligro siempre está presente.

Una película dirigida por Guillaume Ivernel y Arthur Qwak, con una duración de 1h 20min.

Disponible en Hulu

6. Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010)

La mezcla de un mundo real de una niña que siempre ha creído en las hadas, pero nunca en la posibilidad de ver una. Ha llegado su momento, pues logra capturar a Campanita, sí, la misma de Peter Pan, sus aliadas la rescatan y hacen de este propósito una gran misión.

Una película dirigida por Bradley Raymond con una duración de 1h 16min.

Disponible en Netflix

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.