Golovkin y Martirosyan se jugarán Cinturón Tzeltal y boleto para pelear con el Canelo

El armenio estadounidense no será fácil aduana para el kazajo

CDMX, México – El ganador del duelo entre Gennady Golovkin y Vanes Martirosyan se llevará como premio el cinturón chiapaneco Tzeltal “Adolfo López Mateos”, y también un boleto para medirse a Saúl Álvarez en septiembre.

Los dos primeros púgiles chocarán el 5 de mayo en el StubHub Center de Carson, California, y el mejor será galardonado con el fajín que presentó ayer en el capital mexicana, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El “Canelo” Álvarez está suspendido hasta agosto luego del castigo que le impuso la Comisión Atlética del Estado de Nevada por dar positivo en clembuterol.

“Vanes no es el ‘Canelo’. Es más alto, pero estoy listo para ganar y esperar a ‘Canelo’ en el mes de septiembre, que es la pelea más importante. Sé qué hay una serie de peleas obligatorias, pero la prioridad es ‘Canelo'”, declaró el kazajo Golovkin en un enlace telefónico.

El actual campeón de peso Mediano añadió que sería un honor pelear en un futuro en México.

“Sería un sueño pelear en México. Yo estaré listo, hay que preguntarle a mi promotor“, apuntó.

En 2017, el CMB presentó el cinturón huichol, y para la más nueva presentación quedó confeccionado con técnicas de tejido chiapaneco en color azul. Cuenta con detalles de flores, maíz, jaguares y serpientes, y tiene una leyenda que dice “Bats’Il Ajaw”, que significa héroe verdadero.

Pero antes de pensar en la segunda pelea entre “GGG” y el tapatío para septiembre, el kazajo primero debe vencer a Vanes, quien afirma que no desaprovechará el chance.

“Voy a mostrarle a los fanáticos de los que soy capaz. Me siento orgulloso de pelear con Gennady el 5 de mayo, siempre quise el cinturón verde y oro. Han pasado dos años de mi última pelea, pero no hay pretextos, siempre he estado en el gimnasio, se me cayeron algunas peleas por motivos ajenos, pero estaré listo para dar la sorpresa”, afirmó Vanes también en un enlace telefónico que presentó el CMB.