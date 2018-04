Los fans de Rihanna se irán de espaldas con su próxima sorpresa

Sigue los pasos de Kanye West

Teniendo en cuenta que el rapero Kanye West anunció a finales de la semana pasada que lanzaría no uno sino dos nuevos discos el próximo mes de junio -uno de ellos en colaboración con su buen amigo Kid Cudi-, no parece descabellado pensar que su compañera Rihanna podría haber utilizado su ejemplo como fuente de inspiración de cara a los preparativos de su próximo trabajo discográfico, ya que fuentes cercanas a la barbadense aseguran ahora que ‘Riri’ se ha marcado como objetivo publicar dos álbumes de forma simultánea el año que viene.

Según el diario británico Metro, la estrella del pop no estaría precisamente satisfecha con la tibia acogida que recibió entre el público su más reciente elepé, ‘Anti’ (2016), el cual no pasó del puesto 32 en las listas de éxitos británicas y duró escasas semanas en el quinto escalafón del Billboard 200 antes de desvanecerse casi por completo, por lo que ahora se habría planteado cultivar su vena más “experimental” en una colección concreta de canciones y dejar para el segundo álbum sus temas más bailables.

“Se ha puesto a trabajar en dos discos claramente diferenciados, uno lleno de temas accesibles y pegadizos, diseñados para reconquistar los puestos de cabeza de las listas, y otro algo más reflexivo y melancólico con el que seguir explorando conceptos y sonidos ya presentes en ‘Anti’. En un principio, la idea de publicar dos discos es solo una posibilidad, que solo se materializará si es evidente que la mezcla de estilos no casa dentro del mismo álbum”, ha explicado un informante.

Hay que recordar que, pese a la discreta andadura de ‘Anti’ en los charts de todo el mundo, dos de sus sencillos alcanzaron altas cotas de popularidad a lo largo de los años 2016 y 2017, el impactante ‘Bitch Better Have My Money’ y, sobre todo, el exitoso e hipnotizante ‘Work’: una colaboración con el rapero Drake que no ha perdido vigencia alguna desde su publicación, hasta el punto de haberse convertido en un single imprescindible en toda fiesta o discoteca que aspire a ser memorable.