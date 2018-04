Una fiesta latina se apodera de Bryant Park

Disfruta desde el próximo miércoles 2 de mayo de Dance Party, una serie de fiestas gratuitas en Bryant Park en la que podrás bailar a ritmo de vallenato, cumbia, salsa y bachata, entre otros ritmos

Muy pronto un parque de la ciudad se transformará en una gran pista de baile que acogerá por igual a expertos bailarines y aficionados. Una fiesta al ritmo de los géneros musicales más contagiosos adornados con las fascinantes vistas del corazón de Manhattan.

Bryant Park presentará de nuevo, a partir del próximo miércoles 2 y hasta el viernes junio 8, la serie Dance Party, una cita semanal que traerá a escena un selecto grupo de bandas locales. Talia Castro-Pozo, anfitriona y productora de estas presentaciones, adelanta que se trata de un programa diverso que incluye salsa, cumbia, bachata y jazz afro latino.

“Me emociona mucho esta nueva edición del Dance Party porque trae una fantástica agenda musical en la que puedes encontrar ritmos como el pop o el swing, pero que además celebra las raíces de la cultura latina en la ciudad, celebramos la diversidad. Esta serie es como cuando entras a la estación del metro, te encuentras con gente de todos lados”, comenta sobre las fiestas gratuitas.

Castro-Pozo, una veterana coreógrafa y bailarina de origen peruano que combina en su formación danza clásica y contemporánea, explica que para la apertura de la serie está pautado un concierto con el trombonista Doug Beavers. Beavers, quien obtuvo una nominación en la más reciente edición del premio Grammy, actuará junto a su banda Titanes del Trombón, para rendir tributo a la trayectoria del puertorriqueño Cheo Feliciano.

A esta función le sigue un concierto, el miércoles 9, que traerá bailes y cantos provenientes del sur del continente asiático con la celebración de una fiesta con música de la India. De igual manera, Castro-Pozo, destaca que cada miércoles, previo a los shows, un grupo de expertos guiará al público para realizar básicos pasos de baile que podrán poner en práctica durante los conciertos.

“Es la primera vez que Dance Party presenta un show de bhangra, un popular estilo de baile de la India, y no podemos estar más felices. Ese día actuará la banda Rhythm Tolee. Las presentaciones latinas tendrán gran protagonismo en la serie que también ofrecerá una fiesta de cumbia y vallenato con Gregorio Uribe. Todas las bandas que participan en esta serie son locales”, añade.

Dance Party será una oportunidad para explorar nuevos sonidos y estilos de danza. El miércoles 16 será posible disfrutar del proyecto, Tangolangó, una propuesta que funde el tango con ritmos afro latinos bajo la visión de la cantante argentina Sofía Tosello y el músico peruano Yuri Juárez. El día 23 el público se moverá a ritmo de swing con la banda Svetlana and the Delancey Six.

Para el gran cierre de la serie, en la que además habrá una dosis de bachata con Wilson Daniel y orquesta, contará con una celebración por partida doble junto a New Swing Sextet y Quintero Salsa Project.

“Para la clausura tendremos el Latin Festival que nadie se puede perder. Ese día tocarán Quintero’s Salsa Project y el New Swing Sextet, que ya cumple cinco décadas sobre los escenarios y que cerrará por todo lo alto esta temporada de fiestas”, concluye.

En detalle

Qué: La serie de fiestas Dance Party

Dónde: Frente a la fuente en Bryant Park

Cuándo: Desde el miércoles 2 de mayo al viernes 8 de junio

Entradas: Gratis

Información: http://www.bryantpark.org