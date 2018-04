Corea del Sur: el país donde la edad se mide en platos de sopa

En este país, se come una sopa de torta de arroz para conmemorar el Año Nuevo Lunar, una celebración que marca también una especie de cumpleaños conjunto

Los ingredientes ya estaban esperando: cuerdas blancas de torta de arroz (conocido como tteok), un plato de carne finamente cortada en rodajas y pequeños cuencos de aderezo.

Entre tanto, la profesora Sook-ja Yoon revoloteaba en la cocina como una mariposa con su vestido de seda tradicional mientras se cocía un caldo a fuego lento en un horno al lado de su tabla de cortar.

“Toda la comida coreana contiene simbolismo”, dice mientras corta hábilmente la torta de arroz en círculos.

“Este tteok es simbólico de tres maneras: la cuerda larga es para la longevidad. Las rebanadas tienen forma de monedas para la riqueza. Y el color blanco representa pureza y un comienzo limpio para el nuevo año”, añade.

Faltaban dos días para el Seollal, el Año Nuevo Lunar, y estábamos en el Instituto de Comida Coreana Tradicional, en el distrito Jongno de Seúl, para conocer sobre la tteokguk, la sopa especial de torta de arroz que marca el día festivo.

Yoon, fundadora y directora del instituto y su Museo adjunto del Tteok, fue la encargada de mostrarme cómo se prepara este plato y su papel en la tradicional sopa para la celebración del Año Nuevo.

“En Seollal comemos un plato de tteokguk y nos hacemos un año mayores”, explica Yoon.

Pero ¿cómo es esto?

Un año por sopa

En Corea del Sur, en lugar de las fechas de nacimiento individuales, la edad se cuenta desde el primer día del Año Lunar.

Así, al comer esta sopa durante las celebraciones del Seollal, los coreanos se marcan literalmente un año más viejos y más sabios.

Así, en vísperas del Año Nuevo Lunar, más de 51 millones de personas se estaban preparando para una fiesta de cumpleaños gigante.

La cena se sirve en platos compartidos, que se disfrutan en una mesa de amigos en la que incluso beber es un esfuerzo conjunto: los surcoreanos no llenan sus propios vasos, sino que vierten la bebida en el de su vecino, sabiendo que se les devolverá el favor.

Pero este extraño tipo de envejecimiento comunal fue difícil de entender para mí.

Al igual que los bebés surcoreanos se consideran de un año al nacer, yo, técnicamente había envejecido un año con solo llegar al país.

Comer tteokguk en Seollal entonces me haría dos años mayor de lo que hubiera sido, por ejemplo, en Londres o en Nueva York.

Así, la tradición del envejecimiento comunal hace que sea más fácil determinar la edad de cada persona.

Al punto que los nuevos conocidos cuando quieren conocer la edad del otro hacen preguntas del tipo: “¿Cuántos cuencos de tteokguk te has comido?”

Sopa de año nuevo

El vínculo entre el tteokguk y el Seollal se registró por primera vez a mediados del siglo XIX en un libro de costumbres coreanas llamado Dongguk Sesigi.

Pero hasta donde pude determinar, la conexión original entre esta sopa y el envejecimiento era un misterio: en cualquier otro día del año, un plato de tteokguk no es más que un buen almuerzo.

Yoon cree que la tradición probablemente era mucho más antigua que el registro de Dongguk Sesigi; solo la torta de arroz ha sido un elemento básico de la cocina coreana durante más de 2.000 años.

“El proceso de hacer tteokguk es simple. Pero hacerla torta de arroz no lo es“, sostiene.

Las exhibiciones en el Museo del Tteok del Instituto muestran que la tarea fue históricamente difícil y, por necesidad, comunal.

Hombres y mujeres se turnaban empuñando pesados martillos de piedra o herramientas de madera para convertir la harina de arroz glutinoso y el agua en masa.

El trabajo fue compartido por la comunidad, por lo que todos podrían beneficiarse de los resultados.

Como tal, el tteok era especial: un plato del que los coreanos se enorgullecían.

Pero su inclusión en Seollal, y específicamente como parte de la ceremonia de envejecimiento, probablemente fue gracias a Confucio.

El confucianismo, una filosofía de gobierno y un código social que propugna la armonía a través del orden social, se institucionalizó en Corea a fines del siglo XIV, y durante los siguientes 500 años definió cada interacción social.

Distintas recetas y tradiciones

Cada región del país hace su propia versión de tteokguk con ingredientes locales.

Yoon cuenta que en la provincia de Jeolla se hace con sopa de pollo y hay una versión de algas marinas en la isla de Jeju, en la costa sur del país.

Algunas partes de Corea del Norte agregan albóndigas al tteok y la receta nacional allí se hace con caldo de carne, el método tradicional en Seúl.

Pero a pesar de los gustos dispares, todas las versiones de tteokguk comparten el mismo simbolismo.

Y es que los coreanos tienden a atesorar su pasado incluso cuando abrazan el futuro.

Muchas familias incluyen un charae sang, o ceremonia conmemorativa, en sus celebraciones del Seollal.

Los tazones de sopa de torta de arroz se ofrecen a los antepasados de la familia a cambio de su orientación y protección en el próximo año.

Después de que los ancestros reciben su parte, los miembros de la familia se comen su tteokguk, haciendo la transición del año viejo al nuevo.

Año Nuevo adelantado

Corea del Sur sigue siendo un país profundamente jerárquico y comunal, que envejece como nación en la celebración de los nuevos comienzos.

Todavía no es Año Nuevo, pero ya la sopa que me preparó la profesora Yoon está lista.

El caldo, que había estado cocido a fuego lento durante tres horas, era claro y delicado, la torta de arroz masticable y suave.

Era un sabor refrescante, deliciosamente diferente del enfoque decadente de la torta y el champán en las fiestas de Año Nuevo en mi ciudad natal en Wisconsin, Estados Unidos.

Nos sentamos juntos en una mesa larga. El lugar estaba inmaculado, con cuencos de porcelana en los tapetes de mesa de seda color lavanda.

“Si como tteokguk, tendré un año más”, dije. “Pero si no me lo como…“.

“Incluso si no lo comes, envejecerás igual. Así que mejor disfruta de tu plato de sopa”, me respondió.

