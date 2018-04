Paula Arcila le responde cantando a Víctor Manuelle y Farruko por apología a la violencia de género

"Soy Paula y soy colombiana y también sufrí violencia tal cual le pasó a Rihanna, quizás usted no lo sepa o no fue esa su intención pero ha hecho mucho daño lo que dice su canción"

Luego de que Víctor Manuelle y Farruko presentaran en los Premios Billboard el tema ‘Amarte Duro’, en donde dice que el amor es puro como la coca en Medellín y que le va a dar duro como Chris (Brown) a Rihanna, Paula Arcila, decidió responderle con su propia canción.

La periodista, actriz, y escritora del libro ‘Una Reina Sin Medida’, además de ser colombiana, fue víctima de violencia de género, y reaccionó a la canción que toca estos temas, después de que la periodista de ‘Despierta América’, Astrid Rivera, publicó en su cuenta de Instagram su enojo y descontento por el tema de Víctor Manuelle y Farruko, escribiendo lo siguiente:

Luego de opinar en el post de su colega, Paula decidió responderle a los cantantes de una manera original, y muy a su estilo escribió una canción que compartió en su canal de Youtube y que dice, por ejemplo, lo siguiente:

“Farruko aquí me presento, soy Paula y soy colombiana y también sufrí violencia tal cual le pasó a Rihanna, quizás usted no lo sepa o no fue esa su intención pero ha hecho mucho daño lo que dice su canción… Existen muchas maneras de agredir a una mujer, normalizando el maltrato usted lo acaba de hacer… En cuando a lo de Medallo, usted y Víctor Manuelle le deben mucho a esa tierra siempre los tratan muy bien seguir hablando de coca no solo es tema trillado confirma que en mi ciudad es lo único que usted a probado”.

Paula, actualmente está radicada en Madrid, España, donde además de presentar su stand comedy ‘Miss Cuarenta’, sus InstaStory sobre su nueva vida y los temas de actualidad ha hecho que tenga pendiente a todo su público desde las redes sociales.

ESCUCHA AQUÍ LA CANCIÓN DE PAULA ARCILA: