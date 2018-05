Hombre pagó $1 millón por su virginidad y ella se enamoro de él

Un banquero de Wall Street fue quien hizo la inversión

Una joven de 20 años originaria de París, Francia, decidió vender su virginidad por medio del sitio web Cinderella Escorts y consiguió la impresionante suma de un millón de dólares por su primer encuentro sexual.

Un banquero de Wall Street, Nueva York, fue quien ofreció la mayor cantidad de dinero por pasar una noche con la hermosa Jasmine, y a diferencia de lo que se imaginó, el hombre le resultó de su total agrado.

“Estaba un poco nerviosa para ser sincera, pero finalmente me gustó mucho. Fue un verdadero caballero y me cuidó bien… No quiero entrar en detalles, pero lo que puedo decir es que vamos a salir juntos de nuevo”, reveló la chica al sitio Daily Mirror.

La joven estudiante explicó que su plan era mantenerse virgen hasta el matrimonio, debido a sus creencias religiosas, pero la necesidad de dinero la orilló a tomar esta determinación, que no ocultó de su familia y amigos.

Aunque esta práctica todavía es un tabú en la sociedad, para Jasmine fue la mejor decisión que pudo haber tomado: “Estoy feliz de haber tenido suerte con el hombre que compró mi virginidad. Él es inteligente, exitoso y me gustan los hombres mayores. Tal vez viajaremos juntos por el mundo”.

La chica explicó al medio británico que el dinero que ganó por este encuentro íntimo lo gastará en pagar deudas de su familia, comenzar un negocio y viajar por el mundo.

(Telemundo)