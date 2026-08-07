El peligro oculto del Omega-3: cuándo aumenta el riesgo de arritmia, según médicos

Investigaciones recientes generan dudas sobre un posible efecto secundario de los suplementos de Omega-3, que durante años ha sido considerado aliado de la salud cardiovascular, especialmente por su vínculo con la reducción de triglicéridos.

Al parecer, su consumo en dosis elevadas podría aumentar el riesgo de fibrilación auricular, un tipo de arritmia que altera el ritmo normal del corazón.

La evidencia más reciente indica que el riesgo no estaría relacionado con todas las personas que consumen Omega-3, sino principalmente con quienes utilizan dosis elevadas, especialmente bajo tratamientos médicos específicos para enfermedades cardiovasculares.

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¿Cuándo el Omega-3 puede aumentar el riesgo de arritmia?

Un metaanálisis publicado en Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology analizó 35 ensayos clínicos controlados con más de 114,592 participantes para evaluar la relación entre los suplementos de ácidos grasos Omega-3 y la fibrilación auricular.

Los investigadores encontraron que las dosis bajas, consideradas inferiores a 1,500 miligramos diarios de EPA y DHA combinados, no estuvieron relacionadas con un aumento significativo del riesgo de esta arritmia, incluso en personas con factores cardiovasculares elevados.

El posible incremento apareció en pacientes que recibían dosis superiores a 1,500 miligramos diarios, generalmente en formulaciones de prescripción médica utilizadas para tratar condiciones cardiovasculares específicas. En estos casos, el aumento absoluto del riesgo fue de aproximadamente 0.8%.

William S. Harris, presidente del Instituto de Investigación de Ácidos Grasos (FARI) y autor principal del estudio, explicó que la relación entre Omega-3 y fibrilación auricular es más compleja de lo que se había planteado en investigaciones anteriores.

Según los especialistas, para la mayoría de las personas que consumen Omega-3 en cantidades nutricionales, los datos actuales no muestran un incremento importante del riesgo de arritmia.

¿Cómo tomar Omega-3 de forma adecuada?

Los expertos señalan que la mejor manera de obtener Omega-3 es mediante una alimentación equilibrada, incorporando alimentos ricos en estos ácidos grasos como pescados grasos, entre ellos salmón, sardinas o atún, además de otros alimentos con grasas saludables.

Cuando se opta por suplementos, es recomendable hacerlo con orientación médica, especialmente en personas que tienen antecedentes de enfermedades cardíacas, toman medicamentos anticoagulantes o utilizan dosis altas indicadas para controlar triglicéridos.

Los suplementos de venta libre suelen contener cantidades menores que las utilizadas en los tratamientos médicos, por lo que no presentan el mismo nivel de exposición asociado al posible riesgo de fibrilación auricular.

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