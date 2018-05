Luna rosa: ¿Cómo afecta a cada signo zodiacal?

Esta luna tiene gran influencia en temas del amor y las relaciones de pareja. Checa cómo superar lo que se avecina en los próximos días a nivel sentimental

Este lunes, se pudo ver en prácticamente todo el mundo la llamada “Luna rosa”, la cual generó mucha expectativa, pues muchos creyeron que efectivamente, la Luna se tornaría de un color rosado, tal y como sucede con la llamada “luna de sangre”, sin que esto realmente ocurriera.

Lo que pasa es que se le denomina “Luna rosa” a la primera luna llena del mes de abril, y también a la primera tras la entrada de la primavera. Quienes la bautizaron de esa forma fueron antiguos nativos de Estados Unidos, inspirados en las flores Phlox Salvajes, mismas que suelen florecer en esta época.

La “Luna rosa”, como sucede con otros fenómenos astronómicos, llega cargada de energía, y es así como afectará a cada signo zodiacal en los siguientes días:

Aries. Si tienes pareja, es momento de hacer cosas juntos. Esto les ayudará a estrechar lazos. Si estás soltero, es momento de conocer personas y si alguien te atrae, es justo el momento de decírselo.

Tauro. Es perfecto para tomar riesgos con la pareja o bien, de conocer personas que no sean muy distintas a ti. Lo ideal es salir de la rutina.

Géminis. La Luna rosa te pondrá enfrente de lo que más odias: las sorpresas. Será momento de lidiar con una tremenda turbulencia emocional.

Cáncer. Es el momento de disfrutar las cosas que salen bien y de desechar lo que no te funciona, incluido si te encuentras en una relación. No tomes decisiones impulsivas.

Leo. Si ya tienes claro lo que quieres, entonces lánzate en busca del amor o de conseguir nuevos amigos. Este momento te llevará a tener crecimiento personal e intelectual.

Virgo. Se acaba de abrir la puerta a las respuestas que tanto has estado buscando. Esta luna te ayudará a tomar la mejor decisión.

Libra. Es momento de pensar más en ti. Si estás soltero, Disfrútalo, pues puede que eso dure poco. Si tienes pareja, no es el momento adecuado para vivir juntos. Busca a tus amigos y sal con ellos más a menudo.

Escorpión. Saca tu lado más romántico y divertido. Renueva el armario, cambia de look o busca un nuevo peinado. Ahorita estás que llamas la atención en todo momento.

Sagitario. Si estás soltero, revisa tu interior y escucha tus propios mensajes. Si estás en una relación, es probable que estés viviendo un distanciamiento y te surjan muchas dudas. No te preocupes, todo se aclarará pronto.

Capricornio. La Luna rosa ayudará a fortalecer tu relación de pareja. Si no la tienes, entonces es el momento de salir con alguien, no importa si no lo conoces.

Acuario. Si hay algo en tu relación que no te parece del todo, esta luna te ayudará a identificar qué es, pues la Luna rosa lo que hace es intensificar las relaciones.

Piscis. Si tienes algo formal, se fortalecerá, pero si estás dudoso, entonces esa relación se debilitará y podría terminar.