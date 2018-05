VIDEO: Así presentó Univisión Deportes a Lucía Villalón, exnovia de “Chicharito”

La periodista española se une a la televisora, para las transmisiones del Mundial de Rusia 2018

Este miércoles finalmente se disiparon todos los rumores y Lucía Villalón, exnovia de Javier “Chicharito” Hernández, fue presentada como la nueva integrante del equipo de Univisión Deportes que estará presente en el Mundial de Rusia 2018.

Durante la transmisión del partido entre Pumas UNAM y América, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga MX, la televisora difundió un video de bienvenida para la periodista española, quien pondrá su experiencia y granito de arena para las transmisiones en la Copa Mundial de la FIFA, que arranca el próximo 14 de junio.

“De Santander, Cantabria, España, una nueva sonrisa llega a la familia, una española con sueños de gol. Lucía es la nueva integrante, llega con conocimiento, juventud y mucho que aportar por su experiencia en el futbol europeo”, anunció Univisión Deportes a través del video, mientras mostraba imágenes de una risueña Lucía Villalón.

– Periodista deportiva 👩🏻‍💼

– Extrovertida 🙋🏻

– Alegre 😆

– Impaciente 😬

“Yo estudié derecho y periodismo y siempre quise ser periodista y siempre me ha gustado el deporte, así que avanzada la universidad, pues al final hice periodismo deportivo. me encanta, porque me gusta mucho comunicar y me divierte mucho el deporte”, fueron las primeras palabras de la nueva comentarista de Univisión Deportes.