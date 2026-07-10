Hochul ordena revisar normas estatales para reducir burocracia y ahorrar dinero a neoyorquinos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden ejecutiva para iniciar una revisión integral de las regulaciones y multas estatales con el objetivo de reducir la burocracia y evitar que el gobierno desperdicie el tiempo y el dinero de los contribuyentes.

De acuerdo con amNewYork, la administración estatal ha denominado esta iniciativa un “reinicio regulatorio”, un proceso que contará con el apoyo de RegLab, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la Universidad de Stanford, capaz de identificar miles de regulaciones que ahora serán evaluadas.

Explicó la gobernadora que la revisión combinará tecnología con el trabajo de especialistas para examinar el marco regulatorio vigente y detectar normas que puedan actualizarse, simplificarse o eliminarse.

“Esta ‘reestructuración regulatoria’ aprovechará herramientas de vanguardia y la experiencia humana para llevar a cabo la revisión más exhaustiva de nuestras leyes y reglamentos en la historia del estado, ahorrando a los neoyorquinos tiempo y dinero valiosos”, afirmó Hochul.

La mandataria también contrastó esta estrategia con la política federal impulsada desde Washington.

“Mientras que algunos en Washington han intentado desmantelar las funciones mismas del gobierno, nosotros elegimos un camino diferente, uno que fortalecerá la labor vital del gobierno y reafirmará su papel positivo en nuestro estado”, sostuvo.

La orden ejecutiva instruye a las agencias estatales a identificar oportunidades para reformar regulaciones obsoletas y revisar multas consideradas excesivas, así como requisitos de informes, juntas, comisiones y consejos cuya utilidad pueda estar en duda.

Desde Albany señalaron que esta iniciativa forma parte del programa Express (Expediting Processes and Regulations to Enable Streamlined Services), impulsado por la administración Hochul para agilizar los procesos gubernamentales y simplificar la prestación de servicios públicos.

Como antecedente de este esfuerzo, en junio la gobernadora anunció que su administración había implementado 50 reformas regulatorias en 22 agencias estatales, como parte de ese mismo programa.

La gobernadora aseguró que eliminar trámites innecesarios permitirá hacer más eficiente el funcionamiento del gobierno y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios estatales.

“Los neoyorquinos dependen del gobierno estatal de muchas maneras, grandes y pequeñas, todos los días, pero durante demasiado tiempo, la burocracia innecesaria ha ralentizado las funciones esenciales del gobierno y ha dificultado que nuestro estado cumpla con sus obligaciones para con sus residentes; eso cambia hoy”, afirmó.

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