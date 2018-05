Eventos para festejar el Cinco de Mayo en la Gran Manzana

Los neoyorquinos podrán disfrutar de diferentes festivales y desfiles este fin de semana y el siguiente

El Cinco de Mayo llega una vez más a Nueva York con festivales, desfiles, música, gastronomía y una gran diversidad de eventos para todos los gustos. Durante los dos próximos fines de semana, los neoyorquinos podrán disfrutar de esta fiesta, que conmemora el triunfo mexicano sobre los franceses en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.

Aunque este fin de semana habrá numerosas celebraciones en la ciudad, algunos de los principales eventos se pospondrán hasta el siguiente fin de semana, coincidiendo con el Día de la Madre que se celebra el próximo domingo 13 de mayo.

Ese día se realizará el gran desfile y Festival de Sunset Park, en Brooklyn, en los cuales los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de comida, artesanía y diferentes grupos musicales como Costa Azul y Carlos y José. Además, habrá exposiciones originales de Puebla y juegos hinchables para los más pequeños. El evento contará con invitados de excepción, como Jessica Pereira, que será la madrina internacional del festival, y un padrino que aún está por confirmar.

El evento, organizado por el Comité del Desfile y Festival Oficial Cinco de Mayo-Día de las Madres, siempre ha tenido mucha acogida y espera en esta edición superar la asistencia de años anteriores. Además, al igual que el pasado año, el Comité otorgará becas universitarias. “La gente podrá encontrar buena música y la participación de comunidades como la puertorriqueña y hasta la china”, aseguró Edgar Álvarez, fundador y productor del evento, que lleva nueve años celebrando el festival y tres el desfile.

El Festival de Sunset Park tiene como objetivo “unir nuestras comunidades”, como dice su lema. “Este evento nació cuando la comunidad mexicana de Nueva York estaba creciendo y necesitaba representación en la ciudad”, comentó su fundador.

Otro de los eventos que no se puede perder este Cinco de Mayo es el Festival de Flushing en el Corona Park, en Queens, que tendrá lugar también el domingo 13 de mayo de 11 a.m. a 6 p.m. Este festival, que celebra su edición número 17, contará con comida, artesanía, sorteos y artistas folclóricos, solistas y bandas en el escenario, como Ninel Conde, Jerry Bazua, Banda Feroz, Herreros del Norte y Yo Soy Selena. Como homenaje al Día de la Madre, muchas de sus canciones estarán dedicadas a ellas.

“Estamos en Nueva York, con personas de todo el mundo, por eso he tratado de que el festival sea latino y no solo mexicano”, dijo el fundador, Carmelo Maceda. Es por ello que la organización ha querido traer a artistas no solo de México, sino también de otros países como Argentina o Chile, así como de otras zonas de Estados Unidos como Houston, Carolina del Norte y California.

“Yo creo que es nuestra oportunidad de demostrar nuestro orgullo latino”, dijo Maceda.