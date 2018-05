La respuesta que recibió una “influencer” cuando pidió comida gratis a un restaurante y se ha hecho viral

Una chica suiza pretendía intercambiar publicidad a través de sus redes sociales por un gran banquete para ella y sus amigos, lo que desató la furia del chef del local

“En esta vida hoy dos tipos de personas, las que usan las redes sociales para cosas positivas y quienes lo hacen para llenar su barriga”, dijo Adelf Morales en Twitter, el dueño del restaurante de Barcelona Topik. Luego de esta publicación que se viralizó en pocos días, explicó por qué hizo este descargo a través de las redes sociales.

Su idea, al publicar una contundente respuesta a una influencer suiza de 27 años que le pedía comer gratis en su restaurante o algún tipo de descuento a cambio de promoción, era denunciar una situación cada vez más habitual.

“Niños de 27 años pidiendo si les regalas comida o les haces descuento en tu negocio, se denominan ‘influencers’. De nuestro negocio viven 7 familias, pídele dinero a tu padre”, respondió el cocinero en su cuenta de Twitter, adjuntando una imagen de la petición.

“Cada semana tenemos 3 o 4 personas que quieren venir a comer gratis para hablar de nuestro restaurante”, dice Morales. “Esto le hace daño a nuestro sector”, agregó.

Además, según contó, la joven influencer no solo pide comida gratis para ella, sino también para sus amigos. “Pensé que me estaba tomando el pelo, y lo peor es que este mismo mensaje ha llegado a otros restaurantes de Barcelona (España). Hacía copiar y pegar, sin reparar en la originalidad”.

Según Morales, es necesario denunciar este tipo de practicas porque “al igual que hay caraduras, también hay instagramers profesionales que pagan su cuenta”. “Yo nunca me he presentado en Robuchon, Alain Ducasse o en El Bulli pidiendo comer gratis”, dice. “Es el mismo discurso de TripAdvisor: o me invitas a cenar o te pongo una crítica. Vivimos en la era del hombre anuncio”, afirmó.