ICE rompe puerta de vivienda con escudo para arrestar a inmigrante frente a su hija de 11 años

Los agentes, afirma la familia, no mostraron orden judicial para ingresar al inmueble

Alberto Alonso Hernández, un inmigrante acusado, sin pruebas, de reingresar al país 16 veces fue arrestado en su casa por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que los oficiales rompieran una puerta trasera con un escudo de acero e hicieran caso omiso a la exigencia de mostrar una orden judicial para ingresar al inmueble.

Jocelyn, la hija de 11 años del hispano, grabó el momento en que los oficiales ingresaron a su propiedad, mientras ella y su madrastra Brianna, ciudadana de los Estados Unidos, les exigiera la orden judicial sin obtener respuesta, publicó el San Diego-Union Tribune.

El diario cuestionó a ICE por las acciones de los agentes en San Diego el martes pasado, sobre todo porque es obligatorio que si ingresan a una vivienda o negocio deben presentar una orden judicial para ello, de lo contrario estarían violando la ley.

La respuesta fue que el hombre de 31 años de edad fue detenido de esa forma, debido a sus antecedentes penales y a que había ingresado 16 veces a EEUU como indocumentado.

“Los registros de ICE revelan que fue condenado por golpear a su cónyuge en 2007, y ha reingresado ilegalmente a los Estados Unidos 16 veces desde 2003”, según Lauren Mack, vocera de la agencia.

La esposa del hombre reconoció que su pareja ingresó al país dos veces como indocumentado, no 16 como afirma ICE.

Aunado a ello, Brianna Alonso, de 32 años, afirma que su pareja no pudo ser acusada de violencia doméstica, incluso el San Diego Union-Tribune reportó que no logró encontrar los registros judiciales de la condena de 2007 que “La Migra” afirma tener, pero de la cual no dio detalles.

La esposa de Alonso dijo que no habían podido aplicar por una “green card” para su esposo, debido a la falta de dinero.

Según ICE, la detención del hispano ocurrió de esa manera porque escapó cuando los agentes lo ubicaron saliendo hacia su trabajo, a las 6:30 a.m., pero él corrió a su casa a esconderse.

“Los oficiales de ERO intentaron arrestar al Sr. Alonso-Hernández durante una parada de vehículo cerca de su residencia”, dijo Mack. “El sospechoso huyó de la escena y se escondió dentro de su casa, obligando a los agentes a obtener una orden de arresto criminal por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos”.

Aunque los oficiales afirmaron tener la orden judicial, los familiares del detenido afirman que nunca la mostraron, lo cual es obligatorio.