Por todos esas madres y esos hijos que no pasaron juntos el Día de la Madre

Si usted es mamá, me va a entender.

Este domingo ha sido el primer día de la Madre en 21 años que paso sin mi hija.

Dominique se fue hace una semana a estudiar a España.

Y yo llevo una una semana pensando en todas las mamás que cruzan la frontera para buscar una mejor vida para sus hijos.

O en los hijos que se separan de las madres para venir a Estados Unidos a cumplir los sueños que sus padres nunca pudieron cumplir.

Y siempre recuerdo aquella frase de Kate del Castillo en la película “La Misma Luna”: “Cuando me extrañes en la noche, ve la luna y será la misma que yo estaré mirando”

La primera vez que me separé de Dominique fue cuando se fue a vivir a la Universidad. Solo estábamos a una hora de distancia y mis amigos se burlaban de mí porque yo les decía que la extrañaba mucho.

“El que te oiga cree que está al otro extremo del país, en California”, me dijo una vez una amiga.

Pero yo no extraño en millas. Yo extraño en abrazos y en besos. Yo extraño en miradas y en conversaciones en la mesa. Yo extraño el desorden en la cocina y a J. Balvin cantando a todo pulmón en el baño.

Gracias a la tecnología Dominique y yo nos vemos todos los días. Y he cumplido al pie de la letra la promesa que le hice cuando me dijo:

“Mami, prométeme que si no respondo al primer timbrazo no te vas a volver loca”.

Sí, ya sé y por favor no me repitan más que los hijos son prestados, y que hay que darles alas para después dejarlos volar.

Por aprenderme eso de memoria, es que estoy viviendo muy orgullosa de mi hija este primer día de las madres separada de ella.

Hoy sonó el timbre y me sorprendí al ver en la puerta una cajita llena de cupcakes que decían “Happy Mommys Day”.

Dominique me conoce bien y sabe que los postres siempre me devuelven la alegría.

Lo que quizás no sepa es que esta noche salí a buscar la misma luna…

Sobre la autora

Luz María Doria es inmigrante colombiana, periodista, productora ejecutiva de Despierta América y autora del libro “La Mujer de mis Sueños”. Podrán encontrar su columna cada lunes en nuestro diario impreso y en este sitio web.