Revelan que ‘reality show’ de Televisa es un fraude

El Reto 4 Elementos está arreglado, aseguran

El Reto 4 Elementos Naturaleza Extrema que produce Televisa y se transmite por Unimás sigue en el ojo del huracán con cuestionamientos sobre su veracidad. Ahora fue una exconcursante quien denunció que se trata de un fraude.

La boxeadora mexicana Mariana “La Barbie” Juárez aseguró en entrevista con TVNotas que el desafío está “arreglado”.

“Estaba súper emocionada antes de que comenzara; aparte sentía un gran compromiso, pues se trataba de hacer deporte y mostrar tu fortaleza. Para mí estaba padre, divertido el esfuerzo, la adrenalina, todo, pero ya estando ahí terminas dándote cuenta de que es más el show, pues ya todo está arreglado”, expresó la campeona mundial.

“Porque, por ejemplo, en una competencia antes de eliminarnos, el equipo de producción nos afectó, no nos puso rodilleras ni coderas, nos apretaron como con cintas de aislar y nos cortaron la circulación; así no podíamos ni agarrar el pasamanos, pues no teníamos fuerza, las manos estaban moradas. Estoy segura que el equipo de los Conductores (Pedro Prieto, Daniela Fainus, Caro Morán y Yurem) en todas las pruebas hizo trampa, siempre fueron favorecidos”, agregó quien fuera eliminada en el mes de marzo.

La “Barbie” Juárez que ha aparecido en la revista Playboy, también reveló favoritismos e inequidad de la producción.

“Usaron mi nombre. No sacaban en la televisión lo que en verdad pasaba; en varias pruebas empezaron a gritarles a los Conductores: ‘tramposos’; eso nunca salió al aire. Eliminaron primero a los Luchadores, luego nosotros, los Deportistas, y dices: ‘¿cómo es posible?’”, concluyó.

Otras eliminaciones han derrumbado la credibilidad del programa que conduce Montserrat Oliver pues Mauricio Garza salió justo a tiempo para cumplir con otro compromiso laboral y Gloria Aura dejó el programa a solo un mes de iniciado, pues no tenía contrato por más tiempo.