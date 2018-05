Trump le deja clara sus prioridades a Melania en el Día de la Madre

En medio de los rumores de la fría relación entre el presidente Donald Trump y su esposa Melania, el mandatario le volvió a dejar claro a su esposa cuales son sus prioridades precisamente el Día de las Madre.

NBC informó este domingo que Trump se dirigió al campo de golf Trump National en Virginia, dejando sola a Melania Trump y a su hijo en un fecha tan especial.

President Trump is at his Virginia golf club, marking his 113th visit to one of his golf properties since taking office https://t.co/1WN8k5iZiD pic.twitter.com/hz7IZC3xRq

— NBC News (@NBCNews) May 13, 2018